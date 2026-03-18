Ove greške u martu mogu uništiti vašu baštu: Za 3 vrste cvijeća je još rano, mnogi ih posade pa zažale

Ove greške u martu mogu uništiti vašu baštu: Za 3 vrste cvijeća je još rano, mnogi ih posade pa zažale

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Sadnja cvijeća u martu može biti rizična zbog hladnih noći i mraza. Saznajte koje greške mnogi prave i zašto je za neke popularne vrste još uvijek prerano.

Greške kod sadnje cvijeća u proljeće Izvor: Shutterstock

  • Mnoge biljke ne podnose hladne martovske noći i mogu brzo propasti.
  • Temperaturni šok sprečava korijen da upija vodu i hranljive materije.
  • Begonije, muškatle i lijepi Jova posebno su osjetljivi na mraz.

Sadnja cvijeća u martu mnogima djeluje kao savršen način da se bašta što prije ispuni bojama i mirisima proleća. Ipak, u praksi se često dešava da rezultati ne budu onakvi kakve smo očekivali.

Brojni ljubitelji cvijeća kupuju rasad na pijacama i u prodavnicama, ali se ubrzo suoče sa problemom – pojedine biljke vrlo brzo počnu da venu. Osjetljive vrste, poput begonija i petunija, često teško podnose promjenljive proljećne uslove, što može biti razočaravajuće za svakog baštovana.

Hladnoća kao skriveni neprijatelj

Jedan od najvećih izazova pri sadnji cvijeća u martu jeste hladno vrijeme. Iako dani mogu biti sunčani i prijatni, noći su često znatno hladnije, što može negativno uticati na mlade biljke.

Kada temperature tokom noći padnu ispod nule, korijen biljaka teško upija vodu i hranljive materije. Zbog toga se često javljaju žuti listovi, tamne mrlje i opadanje cvjetova, a biljke počinju da slabe samo nekoliko nedjelja nakon sadnje.

Kako izbjeći najčešće greške

Da biste izbjegli razočaranje i nepotrebno trošenje novca na biljke koje neće opstati, važno je da se dobro pripremite prije sadnje.

Strpljenje je jedan od ključnih faktora uspješne prolećne sadnje. Umjesto da se požuri sa kupovinom biljaka koje vole toplinu i puno sunca, bolje je izabrati vrste koje su otpornije na niže temperature.

Begonije, muškatle i lijepi Jova spadaju u biljke koje teško podnose martovski mraz i jak vjetar. Njihovo tkivo sadrži dosta vode, zbog čega se lako oštećuje kada dođe do naglog pada temperature.

Informisanje je ključ uspješne bašte

Zato je važno da se prije kupovine cvijeća informišete o uslovima koji su potrebni svakoj biljci. Poznavanje potreba biljaka i praćenje vremenske prognoze mogu značajno povećati šanse da vaša bašta bude uspješna, piše Republika.

Proljećna sadnja može biti veoma lijepa i nagrađujuća, ali zahtijeva malo više pažnje i planiranja kako biste izbjegli neprijatna iznenađenja.

