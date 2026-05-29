Muče vas česte migrene? Ovaj jednostavan napitak mnogi koriste za ublažavanje bola

Migrena može izazvati jak bol, mučninu i iscrpljenost. Saznajte kako voda sa malom količinom soli može pomoći kod prvih simptoma i ko treba da bude oprezan.

Izvor: Shutterstock

Voda sa malo soli može pomoći kod prvih simptoma migrene.

Napitak utiče na ravnotežu tečnosti i elektrolita.

Osobe sa visokim pritiskom treba da budu oprezne.

Migrena je neurološko stanje koje može da se pojavi iznenada i izazove jak bol u glavi, često praćen mučninom, osjetljivošću na svjetlo i zvuk, ali i osjećajem iscrpljenosti.

Napadi migrene mnogim ljudima ozbiljno otežavaju svakodnevno funkcionisanje i mogu trajati od nekoliko sati pa čak do nekoliko dana. Iako se najčešće ublažavaju lijekovima, mnogi pokušavaju da pronađu i prirodne načine koji bi mogli da smanje tegobe, posebno u početnoj fazi napada.

Napitak sa solju koji mnogi koriste kod migrene

Jedna od metoda o kojoj se često govori jeste čaša vode sa manjom količinom soli, najčešće pola kašičice rastvorene u vodi.

Smatra se da ovakav napitak može pomoći organizmu da održi ravnotežu tečnosti i elektrolita, posebno natrijuma koji ima važnu ulogu u radu nervnog sistema i cirkulaciji.

Kod pojedinih ljudi neravnoteža elektrolita može biti povezana sa simptomima poput:

glavobolje,

mučnine,

vrtoglavice,

osjećaja slabosti.

Zbog toga neki koriste ovaj napitak kao pomoć za privremeno ublažavanje nelagodnosti tokom migrene.

So u vodi

Izvor: Youtube / SCIMrHamon

Važno upozorenje za osobe sa visokim pritiskom

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvi prirodni načini ne mogu da zamjene standardno liječenje migrene i da ih treba koristiti oprezno.

Posebno je važno da osobe koje imaju:

povišen krvni pritisak,

bolesti srca,

probleme sa bubrezima,

budu veoma oprezne sa unosom soli, jer pretjerivanje može dodatno opteretiti organizam.

Merenje pritiska i pulsa

Izvor: Me dia/Shutterstock

Kada treba potražiti pomoć ljekara?

Ako su migrene česte, veoma jake ili praćene simptomima poput smetnji vida, utrnulosti ili problema sa govorom, neophodno je obratiti se ljekaru.

Pravilna dijagnoza i adekvatna terapija najvažniji su koraci u kontroli migrene i očuvanju kvaliteta života.