Muče vas česte migrene? Ovaj jednostavan napitak mnogi koriste za ublažavanje bola

Muče vas česte migrene? Ovaj jednostavan napitak mnogi koriste za ublažavanje bola

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
Migrena može izazvati jak bol, mučninu i iscrpljenost. Saznajte kako voda sa malom količinom soli može pomoći kod prvih simptoma i ko treba da bude oprezan.

  • Voda sa malo soli može pomoći kod prvih simptoma migrene.
  • Napitak utiče na ravnotežu tečnosti i elektrolita.
  • Osobe sa visokim pritiskom treba da budu oprezne.

Migrena je neurološko stanje koje može da se pojavi iznenada i izazove jak bol u glavi, često praćen mučninom, osjetljivošću na svjetlo i zvuk, ali i osjećajem iscrpljenosti.

Napadi migrene mnogim ljudima ozbiljno otežavaju svakodnevno funkcionisanje i mogu trajati od nekoliko sati pa čak do nekoliko dana. Iako se najčešće ublažavaju lijekovima, mnogi pokušavaju da pronađu i prirodne načine koji bi mogli da smanje tegobe, posebno u početnoj fazi napada.

Napitak sa solju koji mnogi koriste kod migrene

Jedna od metoda o kojoj se često govori jeste čaša vode sa manjom količinom soli, najčešće pola kašičice rastvorene u vodi.

Smatra se da ovakav napitak može pomoći organizmu da održi ravnotežu tečnosti i elektrolita, posebno natrijuma koji ima važnu ulogu u radu nervnog sistema i cirkulaciji.

Kod pojedinih ljudi neravnoteža elektrolita može biti povezana sa simptomima poput:

  • glavobolje,
  • mučnine,
  • vrtoglavice,
  • osjećaja slabosti.

Zbog toga neki koriste ovaj napitak kao pomoć za privremeno ublažavanje nelagodnosti tokom migrene.

Važno upozorenje za osobe sa visokim pritiskom

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvi prirodni načini ne mogu da zamjene standardno liječenje migrene i da ih treba koristiti oprezno.

Posebno je važno da osobe koje imaju:

  • povišen krvni pritisak,
  • bolesti srca,
  • probleme sa bubrezima,
  • budu veoma oprezne sa unosom soli, jer pretjerivanje može dodatno opteretiti organizam.
Kada treba potražiti pomoć ljekara?

Ako su migrene česte, veoma jake ili praćene simptomima poput smetnji vida, utrnulosti ili problema sa govorom, neophodno je obratiti se ljekaru.

Pravilna dijagnoza i adekvatna terapija najvažniji su koraci u kontroli migrene i očuvanju kvaliteta života.

