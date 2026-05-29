Veliki zaokret na evropskim cestama: Električna vozila potpuno potisnula benzince i dizelaše u 2026. godini

Uprkos geopolitičkim neizvjesnostima, prodaja novih automobila u EU porasla je za 4,2 odsto u prva četiri mjeseca 2026. godine.

Izvor: Shutterstock

U prva četiri mjeseca 2026. godine, broj novoregistrovanih automobila u Evropskoj uniji zabilježio je rast od 4,2 odsto, uprkos tekućim geopolitičkim previranjima koja povećavaju neizvjesnost i donose ekonomske rizike na globalnom nivou.

Tržište je nastavilo da profitira od snažne potražnje potrošača za različitim vrstama elektrifikovanih tehnologija. Ovaj trend je značajno podržan uvođenjem novih i revidiranih poreskih olakšica, kao i izdašnim podsticajnim šemama širom vodećih evropskih zemalja.

Klasični hibridi i dalje drže poziciju najpopularnijeg izbora među kupcima, dok je udio potpuno električnih automobila na baterije dostigao visokih 19,7 odsto.

Koje motore Evropljani najviše kupuju u 2026. godini?

Podaci pokazuju drastičan pad popularnosti tradicionalnih motora sa unutrašnjim sagorijevanjem u korist ekološki prihvatljivijih alternativa. Trenutni poredak na tržištu izgleda ovako:

Klasični hibridi (Hybrid-electric): Ubjedljivo najpopularniji izbor na evropskom tržištu sa udjelom od 38,2 odsto.

Benzinci (Petrol): Padaju na drugo mjesto sa trenutnih 22,5 odsto učešća (što je značajan pad u odnosu na 28,5 odsto iz prošle godine).

Potpuno električni automobili (Battery-electric): Bilježe snažan skok i drže 19,7 odsto ukupnog tržišta EU (rast sa prošlogodišnjih 15,3 odsto).

Plug-in hibridi (PHEV): Bilježe stabilan rast i sada pokrivaju 9,6 odsto novih registracija.

Dizelaši (Diesel): Nalaze se na istorijskom minimumu i čine svega 7,7 odsto tržišnog udjela.

Kombinovani tržišni udio klasičnih benzinaca i dizelaša pao je na svega 30,2 odsto, što je dramatičan sunovrat u poređenju sa 38,1 odsto koliko su ove dvije kategorije zajedno držale u istom periodu prošle godine.

Električna i hibridna vozila u usponu

U prva četiri mjeseca 2026. godine na tlu Evropske unije registrovano je 746.899 novih električnih automobila na baterije (BEV). Tri od četiri najveća tržišta EU, koja zajedno čine 64odsto svih registracija električnih vozila, zabilježila su ogroman rast:

Italija: +73,1 odsto

Francuska: +48,2 odsto

Njemačka: +41,3 odsto

Kontrast: Belgija je sa druge strane imala prilično skroman rast od svega 1,1 odsto.

Registracije klasičnih hibridnih modela skočile su na ukupno 1.447.864 jedinice, ponovo predvođene sjajnim rezultatima u Italiji (+25,5 odsto) i Španiji (+19,7 odsto).

Kada je riječ o plug-in hibridima (PHEV), u posmatranom periodu isporučeno je 364.067 jedinica. Ovaj segment je doživio pravu eksploziju na pojedinim tržištima, pa je tako u Italiji prodaja skočila za nevjerovatnih 99,2 odsto, a u Španiji za 64,3 odsto.

Kraj ere fosilnih goriva?

Do kraja aprila 2026. godine, prodaja novih benzinskih automobila pala je za 17,7 odsto, a minusi su zabilježeni na svim ključnim evropskim tržištima.

Najveći udarac doživjela je Francuska, gdje je prodaja benzinaca potonula za čak 36,6 odsto. Dvocifren pad zabilježen je i u ostalim velikim auto-zonama: Španija (-18,6 odsto), Italija (-18 odsto) i Njemačka (-17,2 odsto). Ukupan broj registrovanih benzinaca iznosio je 854.843 vozila.

Dizel tehnologija nastavlja svoj dugogodišnji silazni trend, iako nešto sporijim tempom nego ranije. Registracije dizelaša pale su za 16,1 odsto i trenutno čine tek skromnih 7,7 odsto ukupnog evropskog tržišta novih automobila.

(ACEA/Mondo)