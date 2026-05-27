Ovo vam povećava potrošnju: Skriveni kvarovi koji gutaju gorivo

Visoke cijene goriva primoravaju vozače da obrate pažnju na potrošnju, a stručnjaci upozoravaju da uzroci mogu biti brojni - od stila vožnje do ozbiljnih tehničkih kvarova na vozilu.

Cijene goriva su visoke pa se pokušava uštedjeti na svakom koraku, a jedan od njih je preispitivanje potrošnje samog vozila. Uzroci povećane potrošnje goriva mogu biti potpuno različiti od slučaja do slučaja, objašnjava Marin Morava, tehnički savjetnik u Hrvatskom autoklubu.

Da li je riječ o stilu vožnje, neispravnosti na vozilu, koja je usko povezana sa potrošnjom goriva, neadekvatnom redovnom održavanju vozila ili otežanim uslovima u kojima se vozilo nalazi? Koji kvarovi na vozilu mogu uticati na povećanu potrošnju goriva, odnosno šta morate da pregledate?

"Zbog neispravnih kočionih čeljusti ili parkirne kočnice, koja u potpunosti neće otpustiti kočionu silu, kao i kočionih čeljusti, kočiona sila može ostati prisutna na nekom točku u trenutku pokretanja vozila, a da vozač nije aktivirao kočnicu. Posljedice su povećana potrošnja goriva i kočionih obloga."

"Neispravna geometrija točkova može povećati potrošnju goriva i uzrokovati nepravilno trošenje guma, kao i smanjen pritisak u gumama."

"Usisni sistemi sa turbopunjačima ili atmosferskim motorima mogu imati niz kvarova. Neki od najčešćih su oštećeni vodovi vazduha na visokopritisnoj strani turbopunjača, pa zbog toga dolazi do propuštanja sabijenog vazduha ili uvlačenja sekundarnog vazduha kod oštećenja vodova na strani niskog pritiska usisa. Tu su i prljavština ili kvarovi na senzorima u usisu ili nepravilan rad određenih aktuatora u usisu i još niz drugih mogućih problema."

"Neispravan izduvni sistem može povećati potrošnju goriva zbog slabe propusnosti izduvnih gasova ili propuštanja izduva u okolinu na određenom dijelu izduvnog sistema, tamo gdje to nije poželjno. Na primjer, to se može dogoditi na izduvnoj grani motora pa dolazi do uvlačenja sekundarnog vazduha iz okoline, što može imati loš uticaj na smješu goriva i vazduha jer senzori u izduvu utiču na smješu. Takođe, ugradnja neadekvatnih dijelova u izduv može uticati na povišenu potrošnju goriva."

"Sistem ubrizgavanja goriva takođe može biti uzrok niza problema, od onih sa neispravnim dopremanjem goriva do pripreme goriva za ubrizgavanje. Istrošene i začepljene dizne mogu imati loš efekat na potrošnju goriva, kao i niz drugih dijelova u sistemu ubrizgavanja", piše Revija HAK.

"Rashladni sistem motora može imati probleme sa postizanjem radne temperature motora, a uzrok može biti neispravan termostat. Potohladen motor ima veću potrošnju goriva. Neispravan senzor temperature motora takođe može uticati na povišenu potrošnju goriva zbog netačnih vrijednosti za sistem paljenja i ubrizgavanja.

"Istrošena mehanika motora, nizak stepen kompresije motora, istrošeni vrhovi bregaste osovine, neispravna zazornost ventila, razne naslage prljavštine u usisnim kanalima i ventilima te sjedištima ventila mogu uticati na potrošnju goriva."

Niz je faktora koji još mogu uzrokovati povišenu potrošnju goriva vozila i dobro bi bilo konsultovati se sa servisom o drugim problemima koji mogu nastati na vašem vozilu. Prije ozbiljnije analize nastalih problema trebalo bi provjeriti da li su sve servisne radnje redovno sprovedene jer i neredovno održavanje može uticati na potrošnju goriva, pa je poželjno na vrijeme promijeniti:

motorno ulje i filter ulja

filter vazduha motora

filter goriva

svjećice ili neispravne grijače motora kod dizelskih motora

ulje automatskog mjenjača

te obaviti i druge potrebne radnje koje je proizvođač planski predvidio za tu marku i model vozila.

Povišena potrošnja goriva može nastati i zbog uslova vožnje:

vožnje kreni-stani, gradske vožnje

kratkih vožnji do 5 km sa vremenskim razmakom do sljedećeg pokretanja od 3 do 8 sati, kada je motor uvijek hladan, mogu povećati potrošnju i do 50 posto u odnosu na specificirane podatke

teško prohodnih puteva, makadama i uzbrdica, loše infrastrukture

hladnije okoline u kojoj se vozilo nalazi

dodatne mase, punog vozila putnika i prtljaga, plus priključnog vozila

povećanja otpora vazduha pri kretanju vozila zbog krovnih nosača s kutijama ili biciklima – svi ti dodaci povećavaju potrošnju goriva

Neadekvatan stil vožnje može najviše uticati na povećanu potrošnju goriva, a kod novijih vozila od pomoći su različiti sistemi koji signaliziraju kada je idealno promijeniti stepen prenosa u odnosu na brzinu vozila i broj obrtaja motora. Uglavnom se na instrument-tabli pojave ikonice za prebacivanje u viši ili niži stepen prenosa.

Takođe, kod novijih generacija vozila moguće je koristiti taster Eco, nakon čega se osjeća da motor sporije ubrzava, a u zavisnosti od opreme, pri zaustavljanju vozila može samostalno isključiti motor funkcijom Start/Stop. Naravno, tu je i eko-vožnja, kojom sami, vozačkim stilom, možete uticati na potrošnju.

Proizvođačke specifikacije potrošnje goriva za vozilo često je teško postići u praksi prema NEDC-u ili nešto realnijem WLTP ciklusu mjerenja i najčešće je dobar rezultat ako od njih odstupamo za 15 do 30 posto od specificirane potrošnje.

Otvorena vožnja i odlazak na duži put, te potrošnja koju ćete tada ostvariti, najbolji su pokazatelj da li je sa vozilom sve u redu. Ako je potrošnja u prosjeku koji ste mjerili i ranije, sa vozilom je sve u redu. Ako nije, vjerovatnoća problema koje morate istražiti se povećava.

