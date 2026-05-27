Kupujete polovnu klimu? Obratite pažnju na ove važne detalje

Polovni klima uređaji mame cijenom, ali mogu da skrivaju mnoga neprijatna iznenađenja.

Kada pregledamo ponude, cijene novih klima uređaja često iznenađuju. Zato sve više ljudi obraća pažnju na polovne uređaje. Na prvi pogled je prilika koja se ne propušta. U praksi? Tema je znatno složenija. Da li vrijedi kupiti klimu koju je neko koristio? Kada to ima smisla, a kada je bolje da izbjegavate takvu kupovinu? Skrećemo pažnju na sve što treba da znate.

Polovne klime - odakle potiču?

Na tržištu se najčešće pojavljuju uređaji nastali pri modernizaciji zgrada, kako poslovnih, tako i stambenih. Ponekad su to klime demontirane prilikom zamjene starije instalacije novijom, energetski efikasnijom. Ponekad tu završe uređaji iz firmi koje prekidaju rad, mijenjaju sjedište ili preuređuju prostor i odustaju od dosadašnjih sistema hlađenja.

Dešava se i da je neko uložio u klimu u stanu, ali se brzo preselio ili prestao da je koristi. U tim slučajevima, uređaj često praktično nije korišćen, izgleda kao nov i košta znatno manje od fabričkog modela. Na prvi pogled je idealna prilika - brendirana oprema, dobra cijena, brza dostupnost. To je ipak tek početak priče.

Glavni razlozi zbog kojih razmatrate polovnu opremu

Polovna klima najviše privlači cijenom. Razlika u troškovima može biti i 50-70 odsto u poređenju sa novim uređajem. Ipak, to nije jedino što kupce zanima:

mogućnost kupovine "boljeg modela" za manje novca - renomirani proizvođač, veća snaga, bolji parametri po nižoj cijeni;

brza dostupnost - za razliku od novih kompleta, čija isporuka i montaža mogu da potraju nekoliko nedjelja, polovni uređaj često je dostupan "odmah";

pristup lokalnim prilikama - u velikim gradovima mnogo firmi redovno mijenja klime i rado preprodaje ispravnu opremu za djelić vrijednosti.

Zvuči obećavajuće? Ne nužno. Uz svaku priliku ide i rizik, naročito kada je riječ o opremi koja zahtijeva preciznu montažu i ispunjavanje određenih normi.

Šta može poći po zlu?

Prije nego što se odlučite za kupovinu, razmotrite najčešće probleme koji mogu da se jave kod polovne klime.

Prvo, nedostatak garancije. Kupovinom novog uređaja dobijate garanciju i do 5 godina. Kod polovnih uređaja garancija najčešće ne postoji, pa svaki kvar pada na teret kupca. Drugo, nepoznato tehničko stanje. Teško je procijeniti koliko je radnih sati kompresor već imao, da li rashladni krug ima mikro-pukotine i da li sve komponente funkcionišu ispravno. Treće, potencijalni problemi sa montažom. Mnogi neće pristati da montiraju uređaj nepoznatog porijekla zbog straha od curenja, problema sa dokumentacijom ili odgovornosti za eventualne kvarove.

Važna stvar koju ne treba da zaboravite

Kupujući polovnu klimu, često obraćate pažnju na cijenu i izgled, zaboravljajući podjednako važan aspekt - higijensko stanje uređaja. Klima koja je već bila u upotrebi može biti leglo prašine, bakterija, gljivica i drugih zagađivača koji ne samo da snižavaju kvalitet vazduha, već mogu da prouzrokuju i zdravstvene probleme.

Zato je prije montaže polovnog uređaja neophodno temeljno čišćenje svih dijelova. Profesionalni servis podrazumijeva pranje filtera i isparivača, kao i dezinfekciju cijelog sistema. Takve mjere smanjuju rizik od prenosa zagađenja i produžavaju vijek klime.

Kada kupovina ima smisla?

Nije svaka polovna klima zamka. Postoje situacije kada takav izbor može biti isplativ, ali pod uslovom da su ispunjeni konkretni kriterijumi.

Važno je da razmotrite kupovinu ako uređaj potiče od pouzdanog prodavca, npr. poznate firme koja je modernizovala kancelarije, a klima je relativno nova (najviše 2-3 godine). Dobro je pitati da li prodavac može da priloži dokumentaciju o kupovini, garanciju i potvrdu da je uređaj redovno servisiran.

U takvim slučajevima moguće je realno uštedjeti, a ne izložiti se velikom riziku od kvara. Ipak, potrebna je opreznost.

Kada je bolje reći: "Ne, hvala"?

Nije svaka prilika vrijedna rizika. Pojavljuju se ponude koje djeluju sumnjivo povoljno, a upravo takve često kriju najveća iznenađenja. Pojačanu pažnju treba imati kada uređaj nema nikakvu dokumentaciju niti istoriju upotrebe, a prodavac ne zna da navede starost klime niti gdje i kako je korišćena.

Podjednako zabrinjavaju uređaji stariji od pet godina, jer rizik od kvara značajno raste s godinama. Problem može biti i nemogućnost testiranja uređaja prije kupovine ili sumnjivo niska cijena, znatno ispod prosjeka. Važno je zapamtiti da klima nije toster. To je precizan rashladni uređaj koji radi pod pritiskom. Ako ne znate njegovu prošlost, bolje je da ne eksperimentišete.

Ukratko, polovna klima može biti povoljna kupovina, ali samo ako se pristupi promišljeno. Najvažniji su:

tehničko stanje uređaja,

pouzdanost prodavca i

kvalitet montaže.

Ako vas bilo šta zabrinjava, dvaput razmislite.

