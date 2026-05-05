Gdje nikako ne smije da stoji klima uređaj: Ako je na lošem mjestu u kući, posljedice su skupe

Gdje u kući nikako ne treba da stoji klima uređaj - pazite kada ga montirate da ne napravite skupu grešku!

Kada montirate klima uređaj, važno je da pazite koji zid je u pitanju.

Loša pozicija može dovesti do skupih kvarova, lošeg rada klime, pa čak i do kratkog spoja.

Klima-uređaj je sve više prisutniji u svakom domu. Donosi olakšanje tokom vrućina, pomaže da se održi prijatna temperatura u prostoru, pa čak može i da unaprijedi kvalitet vazduha. Ipak, postoji važan detalj koji mnogi zanemaruju – efikasnost i bezbjednost uređaja u velikoj mjeri zavise od mesta na koje je postavljen.

Loše izabrana lokacija može poništiti sve prednosti klime. Zato je važno znati koja mjesta treba izbjegavati i zbog čega.

Ispod prozora – rizik za prozore i mikroklimu

Na prvi pogled djeluje praktično postaviti klimu ispod prozora, jer je bliže spoljašnjoj jedinici. Međutim, to je često loše rješenje. Hladan vazduh stalno udara u staklo i stvara temperaturne razlike, što može dovesti do kondenzacije, a zimi čak i do leda. Vremenom to oštećuje prozor, roletne i okolne površine. Osim toga, vibracije uređaja prenose se na ram prozora, što može oslabiti spojeve i izazvati sitna oštećenja. Umjesto komfora, dobijate dodatne troškove i lošiju izolaciju.

U blizini izvora toplote – opasnost po bezbjednost

Klima ne bi trebalo da bude postavljena blizu šporeta, kamina, bojlera ili drugih izvora toplote. Visoke temperature opterećuju uređaj, smanjuju njegovu efikasnost i ubrzavaju habanje. Još važnije, može doći do pregrevanja delova, deformacije plastike, pa čak i povećanog rizika od požara. Ovakve situacije se lako izbjegavaju pravilnim planiranjem instalacije.

U prostorijama sa visokom vlagom – kvarovi i kraći vek trajanja

Kupatila, tuš-kabine i kuhinje sa puno pare nisu pogodne za standardne klima-uređaje. Vlaga se zadržava na unutrašnjim komponentama, što dovodi do korozije i problema sa elektronikom. Posledice su česti kvarovi, slabiji rad i veća potrošnja energije. Filteri se brže zapušavaju, a uređaj mora više da radi da bi postigao željeni efekat.

Pored jakih električnih uređaja – skriven rizik

Postavljanje klime blizu snažnih električnih uređaja ili instalacija može izazvati smetnje u radu. Elektromagnetna polja utiču na elektroniku, posebno kod modernih modela. Takođe, povećava se rizik od pregrevanja i kratkog spoja, naročito ako su kablovi previše blizu. Bezbjedna udaljenost je ključna za pouzdan rad.

Na zidovima izloženim vibracijama – buka i oštećenja

Ako se zid nalazi uz lift, ostavu ili neki drugi izvor vibracija, to nije dobro mjesto za klimu. Vibracije se prenose na uređaj, ubrzavaju habanje i dovode do buke. Vremenom može doći do popuštanja nosača i nepravilnog rada. Iako na početku sve djeluje u redu, problemi se često javljaju već nakon nekoliko mjeseci.

Pravilno odabrano mjesto za klima-uređaj znači bolju efikasnost, duži vek trajanja i, što je najvažnije, sigurniji i prijatniji boravak u prostoru.