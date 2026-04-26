Kako da izaberete najbolji klima uređaj?

Osnovno pravilo je da klima uređaj ne smije biti ni preslab ni prejak.

Kupovina klime zahtijeva pažljivo razmatranje. Kvadratura jeste važna, ali nije jedini kriterijum.

Izolacija, orijentacija prozora, broj ljudi i namjena prostorije jednako su bitni.

Pogrešan izbor može da donese visoke troškove i loš komfor, dok pravilan izbor obezbjeđuje prijatno rashlađivanje, tišinu i uštedu energije.

Kupovina klima-uređajanije samo pitanje komfora, već i troškova. Pogrešan izbor može da znači previsoke račune za struju, nedovoljno rashlađen stan i neprijatnu buku koja remeti san. Iako mnogi kupci biraju uređaj isključivo prema kvadraturi prostora, stručnjaci upozoravaju da je to jedna od najčešćih grešaka.

Sve toplija ljeta dodatno povećavaju potrebu za klimatizacijom, ali i rizik od loše odluke. Osnovno pravilo je da klima ne smije biti ni preslaba ni prejaka.

Ako je preslaba, radiće neprestano pod opterećenjem, trošiće više struje i neće dovoljno rashladiti prostor. Ako je prejaka, brzo će ohladiti vazduh, ali bez pravilnog uklanjanja vlage, pa ćete imati neprijatan osjećaj „hladne sparine“.

Kvadratura nije jedini faktor

Kvadratura jeste važna, ali je samo polazna tačka. Prilikom izbora treba uzeti u obzir i visinu plafona, jer veći prostor znači veću zapreminu vazduha. Izolacija stana ili kuće igra ključnu ulogu – loša izolacija zahtijeva jači uređaj. Zbog veličine i orijentacije prozora, naročito ako su okrenuti ka jugu ili zapadu, dodatno se povećava temperaturu u prostoru. Broj ljudi koji borave u prostoriji, kao i električni uređaji koji emituju toplotu, takođe utiču na potrebnu snagu klime.

Česta zabluda je da jedna klima u hodniku može da rashladi više soba. U praksi to rijetko funkcioniše. Dnevna soba zahtijeva jači uređaj zbog više ljudi i elektronskih aparata. Spavaća soba traži tihu klimu kako buka ne bi remetila san. Kancelarije i radne sobe se brže zagrijavaju zbog računara i većeg broja ljudi, pa zahtijevaju pažljiv izbor.

Kolika snaga je dovoljna

Postoji opšte pravilo – oko 1 kW na 10 kvadrata – ali to je samo gruba procjena. Evo približnih vrijednosti za standardne uslove:

do 20 m²: 2.0 – 2.5 kW

20 – 30 m²: 2.5 – 3.5 kW

30 – 40 m²: 3.5 – 4.2 kW

40 – 50 m²: 4.2 – 5.0 kW

50 – 60 m²: 5.0 – 6.0 kW

Ako je prostor loše izolovan ili ima velike prozore izložene suncu, preporuka je da se uzme jači uređaj od ovih vrijednosti.

