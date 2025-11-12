logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tri puta više klima uređaja do 2050? UN traže rješenja za održivo hlađenje planete

Tri puta više klima uređaja do 2050? UN traže rješenja za održivo hlađenje planete

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ujedinjene nacije upozoravaju da bi globalna potražnja za klima uređajima mogla da se više nego utrostruči do sredine vijeka, dok bi emisije gasova staklene bašte povezane sa hlađenjem mogle da se udvostruče.

Potražnja za klima uređajima mogla bi se utrostručiti do 2050. godine Izvor: Elena Gurova / Alamy / Alamy / Profimedia

Potražnja za klima uređajima na globalnom nivou mogla bi se više nego utrostručiti do 2050. godine, upozorile su danas Ujedinjene nacije, pozivajući međunarodnu zajednicu na održivija rješenja za hlađenje. Program UN za životnu sredinu izvestio je da bi potražnja mogla da se poveća zbog globalnog povećanja stanovništva i bogatstva u kombinaciji sa sve ekstremnijim vrućinama.

"Rastuća potražnja za sve neefikasnijim i zagađujućim sistemima hlađenja mogla bi skoro udvostručiti emisije gasova staklene bašte povezane sa hlađenjem u odnosu na nivoe iz 2022. godine", objavio je UNEP u svom izvještaju pod nazivom "Global Cooling Watch 2025", na marginama samita UN o klimi COP30 u Belemu.

"Potražnja za klima uređajima mogla bi se utrostručiti do 2050. godine. Pa uprkos tome, milijarde ljudi i dalje neće dobiti adekvatnu zaštitu od vrućine. Moramo da preispitamo koncept hlađenja i upotrebe uređaja za hlađenje, ne kao izvor emisije gasova staklene bašte, već kao temelj otpornosti na toplotu i održivog razvoja", navodi se u saopštenju.

"Ne možemo se izvući iz toplotne krize samo klimatizacijom"

Najbrži rast potražnje za rashladnim uređajima predviđa se u Africi i Južnoj Aziji. "Kako smrtonosni toplotni talasi postaju sve češći i ekstremniji, pristup hlađenju mora se tretirati kao suštinski dio infrastrukture, uz potrebu za vodom, energijom i sanitarnim uslugama", rekla je šefica UNEP-a Inger Andersen.

Dodala je da se "ipak ne možemo izvući iz toplotne krize isključivo klimatizacijom, jer bi to povećalo emisiju gasova staklene bašte, kao i troškove". UNEP ukazuje na opciju takozvanog "pasivnog hlađenja", koje uključuje bolji kvalitet projektovanja i izgradnje zidova i krovova, sjenčenje, vanmrežna solarna rješenja i ventilaciju.

Pasivno hlađenje

Potencijalni uticaj strategija pasivnog hlađenja na unutrašnje temperature kreće se od 0,5 do čak 8 stepeni Celzijusa.

"Pasivna, energetski efikasna i rješenja zasnovana na prirodi mogu doprinijeti zadovoljavanju rastuće globalne potrebe za hlađenjem i zaštitom ljudi. To bi takođe zadovoljilo potrebu zaštite lanaca ishrane i ekonomija od porasta temperature dok težimo ka globalnim klimatskim ciljevima", rekao je Andersen. Izvještaj o korišćenju hlađenja i upotrebi klimatskih uređaja sugeriše da bi usvajanje takvih mjera moglo smanjiti emisije na 64 procenta ispod projektovanih nivoa u 2050. godini.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

klima uređaj UN klimatske promjene

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ