Znate li za tajno dugme na daljinskom od klime? Štedite struju i čuvate se od vlage i buđi

Da li ste nekad koristi funkciju Dry mode na klimi?

Izvor: Zhuravlev Andrey/Shutterstock

Mnogi ne znaju da klima-uređaj može da bude više od aparata koji hladi prostoriju. Postoji funkcija koja štedi energiju - režim odvlaživanja vazduha, poznat kao Dry mode. Iako je najčešće korišćen leti, upravo sada može da postane vaš najkorisniji saveznik u borbi protiv vlage i buđi u domu.

Za razliku od standardnog hlađenja, Dry mode se fokusira na uklanjanje viška vlage iz vazduha. Kompresor i ventilatori rade povremeno, što znači da uređaj troši znatno manje struje, a prostorija postaje prijatno svježa. Rezultat je osjećaj čiste i prijatne klime, bez naglog zahlađenja.

Posebno je koristan u periodu kiša i prelaznih mjeseci, kada vlaga u prostorijama lako izaziva kondenzaciju na prozorima, mrlje na zidovima i neprijatne mirise u garderobi. Dry mode pomaže da vlažnost ostane u optimalnom rasponu od 40 do 60 odsto. Na taj način štiti dom od buđi i stvara prijatnu atmosferu.

Najbolje ga je koristiti nekoliko sati dnevno, kada primetite zagušljivost ili vlagu u prostoru. U toplijim danima može da radi i tokom večeri, dok je u jesen efikasno uključiti ga tokom dana. Osim što štedi energiju, ovaj režim smanjuje opterećenje klima-uređaja, čime produžava njegov vijek trajanja.

Dakle, sljedeći put kada budete tražili način da vaš dom bude svjež i zdrav, a računi niži, obratite pažnju na dugme Dry. Ova mala tajna može da napravi veliku razliku.