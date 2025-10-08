Prebacili ste klimu da grije, a neće da radi: Majstor nam je otkrio "starinski trik"

Da li ste ovih dana pokušali da postavite klimu da grije, a niste uspjeli? Pročitajte šta može da bude problem i kako da ga riješite!

Izvor: Shutterstock

Nagli pad temperature ne samo da nas je iznenadio, već je uspio da rashladi i domove. Sezona grijanja još uvijek nije počela, zbog čega je klima u ovom trenutku pravi spas. Ipak, mnogi se žale da ne mogu da promijene sistem hlađenja na grijanje. Ovo je problem koji se javlja gotovo svake godine, a majstor Anđelo J. nam je otkrio šta može da bude problem i kako da ga riješite.

Klima uređaj sa funkcijom grijanja danas je standard. Mnogi korisnici koriste klima uređaj u režimu grijanja tokom prelaznih perioda, proljeća i jeseni, ali možete da ga koristite i za grijanje doma u zimskoj sezoni. Važno je da obratite pažnju na radne parametre u režimu grijanja kako bi snaga grijanja bila adekvatna potražnji za toplotom. Opseg radne temperature u funkciji grijanja je takođe važan. Savremeni, efikasni klima uređaji najviše energetske klase, zadržavaju punu snagu grijanja čak i na spoljnoj temperaturi od -15 °C, a griju i na temperaturama od -25 - -30 °C.

Greška koju najčešće pravite

Mnogi upale klimu, pa tek onda sistem hlađenja prebacuju na grijanje. Stručnjaci kažu da je najbolje da to uradite prije nego što upalite klimu. Kada je upalite, potrebno je da prođe između dva i deset minuta da počne da grije, što zavisi od samog uređaja, ali i spoljne temperature. Što je napolju hladnije, to je potrebno više vremena da uređaj počne da grije.

Kako da podesite klimu da grije?

Prvo što treba da uradite, jeste da na daljinskom prebacite MODE na grijanje. Većina upravljača ima instrukcije na engleskom, pa kada vidite da je aktivirana opcija HEAT ili u nekim slučajevima, nacrtano sunce, znate da ste uradili pravu stvar.

Potom podesite temperaturu na daljinskom. Stručnjaci savjetuju da uvijek postavljate temperaturu koja je dva stepena viša od one koju želite. Ako želite da vam u stanu bude 24 stepeni, podesite klimu na 26. Zašto je ovo neophodno? Unutrašnja jedinica klime mjeri temperaturu kod sebe gdje je ona za dva stepena veća nego u prostoru koji se klimatizuje.

Da li ćete brzo zagrijati prostoriju ili ćete to učiniti postepeno, zavisi od brzine duvanja vazduha, a koju podešavate uz pomoć dugmeta FAN SPEED. U večini slučajeva postoje tri ili četiri brzine, a preporuka masjtora jeste da koristite onu najslabiju (LOW) zato što se ventilator sporije okreće i vazduh više zadržava u isparivaču unutrašnje jedinice. Takođe, ispostavilo se i da kad se koristi manja brzina, vazduh je za oko dva stepena topliji nego kada jače duva.

Trik majstora

Ako ste ispratili se korake, a iz klime i dalje struji hladan vazduh, postoji trik koji uvijek "radi". Otkrio nam je majstor za klime, Anđelo J.

"Potrebno je da isključite klima uređaj iz struje. Po starinski, da iščupate kabl iz zida. Sačekajte nekoliko minuta, pa ga ponovo uključite u utičnicu. Na ovaj način, klima će se 'resetovati', zaboraviće prethodna podešavanja i moći će da radi po programu koji ste joj zadali", otkrio je Anđelo.