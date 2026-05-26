Ne smije biti Škorpija u horoskopu: Milioner (79) traži ženu za brak, ove uslove mora da ispuni

Britanski aristokrata Ser Bendžamin Slejd (79) traži ženu za brak, ali ima stroge kriterijume.

Britanski aristokrata ser Bendžamin Slejd (79) traga za znatno mlađom suprugom koja bi mu rodila muškog nasljednika i jednog dana preuzela njegovo imanje u Samersetu.

Sedmi baronet iz ove engleske oblasti objavio je i detaljan spisak kriterijuma koje očekuje od buduće partnerke, prenosi Tajla.

Slejd je rođen 1945. godine i potiče iz porodice koja vjekovima živi na području Neter Stouvija. Bio je u braku sa plemkinjom Polin Kerol Majburg, ali su se razveli 1989. godine nakon 12 godina zajedničkog života.

On tvrdi da je brak propao jer je njegova bivša supruga imala čak 17 mačaka.

Kasnije je bio u vezama sa nekoliko žena, a jednu partnerku, Bridžit Konvej, ostavio je 2017. godine jer, kako je rekao, nije mogla da ima dijete.

Nakon tog raskida počeo je da sastavlja listu zahtjeva za potencijalne kandidatkinje.

Slejd tvrdi da partnerka mora biti najmanje 20 godina mlađa od njega zbog poreza na nasljedstvo i načina na koji bi imovina mogla biti prenesena.

"Porez na nasljedstvo je 40 odsto. Jedini način da imanje i umjetnine prenesem bez poreza jeste da prvo sve ostavim supruzi, pa da ona kasnije raspodijeli dalje", rekao je on.

Među uslovima koje je naveo nalazi se i zabrana da buduća supruga bude rođena u znaku Škorpije, kao i obaveza da ima vozačku dozvolu, dok je poželjno i iskustvo upravljanja helikopterom.

Kako je naveo, partnerka ne smije konzumirati drogu ni alkohol.

Idealno bi bilo, kaže, da dolazi iz ugledne porodice i da posjeduje sopstveni grb.

Na listi zabrana našle su se i zemlje čiji naziv počinje slovom "I" ili imaju zelenu boju na zastavi, uz izuzetke Italije i sjeverne Indije.

Isključio je i Škotlanđanke, lezbejke i komunistkinje.

"Ne smetaju mi Kanađanke, Amerikanke, Njemice i Sjeverne Evropljanke - ono što volim da nazivam ‘sličnim ljudima’", rekao je Slejd.

Od buduće supruge očekuje i da dobro pleše standardne plesove, zna da koristi sačmaricu, da ne čita Gardijan, da nije viša od 165 centimetara, ali da bude u dobroj fizičkoj formi i voli šetnje i plivanje.

Kao dodatne prednosti naveo je igranje bridža, bekgemona i rješavanje ukrštenih riječi.

"Ono što mi treba jeste lijepa, obična seoska djevojka koja razumije stvari. Ja sam društven, puno izlazim i treba mi neko ko se uklapa", rekao je on.

Slejd je naveo i šta nudi zauzvrat.

Ženi koja ispuni njegove kriterijume plaćao bi oko 58.000 evra godišnje za upravljanje njegovim imanjem od 1.300 hektara u Samersetu, uz bonuse, automobil, kuću, pokrivene troškove i odmore.

Iako već ima ćerku Vajlet, koju je dobio sa američkom pjesnikinjom Saharom Sandej Spejn, aristokrata kaže da je nikada nije upoznao.

Uprkos tome, i dalje insistira na muškom nasljedniku koji bi nastavio porodičnu tradiciju i brinuo se o imanju.

