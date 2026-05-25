"Tražili su flaširanu vodu čak i za kupanje": Zaposlena na luksuznoj jahti otkrila bizarne zahtjeve milijardera

Život na luksuznim jahtama na prvi pogled djeluje kao san, ali članica posade Žizel Azueta otkriva potpuno drugačiju stvarnost iza kulisa svijeta milijardera.

Izvor: TikTok/Giselle Azueta

Život na luksuznim jahtama na prvi pogled djeluje poput filma - sunce, privatne zabave i nevjerovatan luksuz. Ipak, iza takvog načina života krije se i sasvim drugačija stvarnost, o kojoj sve češće govori Žizel Azueta, članica posade luksuznih jahti koja na društvenim mrežama otkriva šta se dešava iza kulisa svijeta milijardera.

Na svojim profilima redovno dijeli iskustva iz industrije kojoj rijetki imaju pristup. Uz prizore luksuznih putovanja i raskošnih događaja na moru, pokazuje i svakodnevicu posade koja gostima mora da bude na raspolaganju praktično cijeli dan.

Upravo zbog iskrenog pristupa i priča bez uljepšavanja njen sadržaj privlači veliku pažnju. Kako navodi, zaposleni na luksuznim plovilima često se susreću sa vrlo neobičnim zahtjevima imućnih gostiju.

U tom svijetu, kaže, očekuje se da se gotovo svaka želja ispuni odmah, dok je odbijanje moguće jedino kada su u pitanju bezbjednosni razlozi ili potpuno neprimjereni zahtjevi.

Prisjetila se i nekih situacija koje su je posebno iznenadile. Tako su pojedini gosti insistirali na ekskluzivnoj flaširanoj vodi čak i za kupanje, dok su kućni ljubimci na jahtama imali luksuznije obroke nego što mnogi ljudi mogu da priušte za sebe.

Iako posao na superjahtama donosi visoke zarade i priliku za putovanja širom svijeta, nosi i veliku odgovornost. Posada, objašnjava Žizel, mora uvijek da izgleda savršeno i održava utisak besprijekornog luksuza koji vlasnici žele da predstave u svakom detalju.

Uprkos pritisku i zahtjevnom tempu rada, njene objave svakodnevno prate hiljade znatiželjnika fasciniranih životom bogataša daleko od očiju javnosti. Upravo zato njeni video-snimci često postaju viralni i otkrivaju koliko se zapravo drugačija stvarnost krije iza glamuroznih fotografija s luksuznih jahti.

(Mondo.rs)