Luksuzna jahta od 800.000€ potonula 15 minuta nakon spuštanja u more: Vlasnik stoji na boku i u nevjerici gleda (Video)

Luksuzna jahta od 800.000€ potonula 15 minuta nakon spuštanja u more: Vlasnik stoji na boku i u nevjerici gleda (Video)

Autor mondo.ba
0

Dramatičan incident dogodio se kod obale Zonguldaka, na sjeveru Turske, kada se potpuno nova luksuzna jahta "Dolče Vento" vrijedna 800.000 evra prevrnula i potonula samo 15 minuta nakon što je spuštena u more.

Potonula luksuzna jahta na sjeveru Turske Izvor: X/DECK TV/printscreen

Dramatičan trenutak dogodio se u utorak kod obale Zonguldaka, na sjeveru Turske, kada se potpuno nova luksuzna jahta vredna 800.000 evra prevrnula i potonula samo 15 minuta nakon što je spuštena u more. Vlasnik je morao da pliva do obale, izvještava Dejli mejl.

Nesreća se dogodila 200 metara od obale u okrugu Eregli. Na snimku se vidi kako se jahta naginje na bok i tone, dok posada i putnici panično skaču u more. Muškarac za koga se vjeruje da je vlasnik stajao je na boku jahte dok se ona naginjala, zatim je skočio u vodu i plivao prema obali.

Kapetan i dva člana posade takođe su skočili sa broda. Srećom, niko nije povrijeđen. Obalska straža i lučke službe su odmah stigle na lice mjesta i obezbjedile područje dok su tehničke ekipe počele pripreme za izvlačenje broda.

Dolče Vento izgrađen za pet mjeseci

Jahta, nazvana Dolče Vento, dugačka je između 24 i 30 metara, izgrađena je za pet mjeseci u brodogradilištu Med Jilmaz i isporučena je vlasniku u Istanbulu. 

Iz brodogradilišta su najavili detaljnu istragu, a uzrok potonuća biće utvrđen nakon tehničkog pregleda. Stručnjaci napominju da su problemi sa stabilnošću, poput grešaka u proračunu metacentrične visine, jedan od glavnih razloga zašto plovila mogu potonuti.

Ovo nije prvi incident koji uključuje potonuće jahte

Ovo nije prvi incident sa luksuznim jahtama ove godine. U novogodišnjoj noći u Meksiku, jahta Amore Mio je potonula nakon što je udarila u stene dok je prevozila turiste koji su slavili početak 2025. godine.

Na snimku se vidi kako bela jahta udara u stenoviti zid dok gosti u bikiniju stoje na pramcu, panično dozivajući pomoć. Brod se snažno ljuljao, turisti su vrištali i pokušavali da skoče u more kako bi izbjegli još jedan udar. Prema lokalnim izvještajima, 15 turista je završilo u moru, ali su ih spasili ronioci koji su ih izvukli na sigurno.

(MONDO)

