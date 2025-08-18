Jahta potonula u Budvi nakon požara: Spriječeno veće zagađenje mora

Nakon višesatne drame u Luci Budva, požar koji je sinoć izbio na jahti "Mavrovunija II" je ugašen, ali je plovilo, uprkos naporima vatrogasaca i drugih službi, potonulo.

Izvor: UPSUL

Prema saopštenju Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL), spriječeno je veće zagađenje mora.

Požar je prijavljen oko 18:45 časova, nakon čega su na lice mjesta odmah upućena plovila UPSUL-a SAR-5 i SAR-1, zajedno sa Lučkom kapetanijom Bar i inspekcijom sigurnosti plovidbe, kako bi pomogli budvanskim vatrogascima.

U prvoj fazi, jahta je izvučena na bezbjednu udaljenost od drugih plovila, ali se vatra ponovo rasplamsala. U gašenju sa mora učestvovala su i plovila marine Porto Montenegro i stručne službe "emergency" tima marine Luštica Bay. Intervencija je trajala do 23 časa, kada je požar u potpunosti ugašen. Međutim, tokom nasukavanja u unutrašnjem dijelu marine, jahta je potonula.

Najvažnije je, kako je saopšteno, da nije bilo ljudskih žrtava ni povrijeđenih, niti je došlo do značajnijeg zagađenja morske sredine. Oko potonulog plovila postavljene su zaštitne brane.

Istraga o uzrocima požara je u toku, a nadležni organi će o rezultatima obavijestiti javnost. UPSUL je izrazila zahvalnost svim službama koje su učestvovale u akciji i apelovala na vlasnike plovila da se pridržavaju svih sigurnosnih i protivpožarnih procedura.

(Mondo)