U Budvi planule tri jahte: Vatrogasci na terenu, nepoznat uzrok požara

Večeras se u marini Budve zapalila jahta poznatog biznismena B.M, a prema saznanjima "Telegrafa", zapalile su se još dvije jahte. Novi požari izbili su u krugu od 500 metara.

Vatrogasne ekipe nalaze se na licu mjesta, prisutna je i policija. Nije poznat tačan uzrok požara.

Jahta poznatog biznismena je izvučena iz vode zbog sigurnosti drugih plovila. Načelnik Službe zaštite i spasavanja Budve Dragan Božović saopštio je da je angažovano sedam ekipa za gašenje požara.

