logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Budvi planule tri jahte: Vatrogasci na terenu, nepoznat uzrok požara

U Budvi planule tri jahte: Vatrogasci na terenu, nepoznat uzrok požara

Autor mondo.ba
0

Pored jahte poznatog biznismena, gore još dvije u marini u Budvi.

Požar jahte marina Budva Izvor: Instagram/Podgorički_vremeplov/Printscreen

Večeras se u marini Budve zapalila jahta poznatog biznismena B.M, a prema saznanjima "Telegrafa", zapalile su se još dvije jahte. Novi požari izbili su u krugu od 500 metara.

Vatrogasne ekipe nalaze se na licu mjesta, prisutna je i policija. Nije poznat tačan uzrok požara.

Jahta poznatog biznismena je izvučena iz vode zbog sigurnosti drugih plovila. Načelnik Službe zaštite i spasavanja Budve Dragan Božović saopštio je da je angažovano sedam ekipa za gašenje požara.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:09
Gori jahta u Budvi
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Telegraf/MONDO 

Pročitajte i ovo

Tagovi

jahta požar Budva

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ