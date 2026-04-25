Luksuzna superjahta ruskog milijardera prošla kroz Ormuski moreuz: "Zvijer" od 400 miliona evra se u tajnosti provukla

Autor Vesna Kerkez
Superjahta "Nord", za koju se vjeruje da pripada ruskom oligarhu Alekseju Mordašovu, koji je pod američkim sankcijama, viđena je kako prolazi kroz Ormuski moreuz.

Jahta ruskog oligarha tajno prošla kroz ormuski moreuz Izvor: PETER PARKS / AFP / Profimedia

Superjahta "Nord", čiji je vlasnik najvjerovatnije ruski oligarh Aleksej Mordašov, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, krenula je da prelazi Ormuski moreuz, pokazuju podaci praćenja pomorskog saobraćaja MarineTraffic.

Jahta dugačka skoro 142 metra, za koju se kaže da je jedna od najvećih na svijetu, napustila je Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima protekle noći, prije nego što je prošla Ormuski moreuz ploveći prema Muskatu u Omanu, prenosi CNN.

Mordašov je predsjednik ruskog čeličnog i rudarskog giganta i smatra se za jednog od najbogatijih ruskih milijardera, a vrijednost jahte se procenjuje na više od 400 miliona evra.

Jahta, koja ima dva heliodroma, krenula je rutom koja prolazi pored iranskog ostrva Larak, za koju se smatra da je koristi iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) za kontrolu pristupa moreuzu.

Američki Stejt department sankcionisao je Mordašova 2022. godine, zajedno sa njegove tri kompanije, njegovom suprugom i dvoje odrasle djece.

