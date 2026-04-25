(Uznemirujuće) Pukla sajla u zabavnom parku na visini od 90 metara, djeca ostala zarobljena (Video)

Autor Uroš Matejić
Dvoje djece je povrijeđeno u jezivoj nesreći na popularnoj atrakciji u Sevilji, kada je tokom vožnje tipa "katapult" pukla sajla dok su se nalazili na oko 90 metara visine, što je izazvalo udar u konstrukciju.

Pukla sajla na vašarskoj kapsuli, povrijeđeno četvoro Izvor: X/DK 1250

Dvoje djece povrijeđeno je tokom jezive nesreće na popularnoj vožnji u zabavnom parku u Sevilji, kada je tokom ekstremne atrakcije tipa "katapult" pukla sajla dok su se nalazili oko 90 metara iznad zemlje, usljed čega je došlo do udara u konstrukciju vožnje.

Kako prenose strani mediji, a kako se može vidjeti po snimcima sa mreža, djeca su ostala zaglavljena u kapsuli na visini od 90 metara, dok je vožnja udarala u noseće stubove.

Kako se dodaje, kapsula se kretala brzinom od oko 160 km/h kada je jedna od dve sajle pukla - naočigled posmatrača, koji su krenuli da vrište od prizora. 

Vožnja se odvijala u oblasti atrakcija nazvanoj "Calle del Infierno", što se prevodi kao "Ulica pakla". Još dvije osobe su takođe povrijeđene kada su ostaci pali na zemlju sa polomljene vožnje.

"Četiri osobe su lakše povređene i zbrinute na licu mjesta, iako su dvije osobe na vožnji kasnije prebačene u medicinski centar. Područje je obezbijeđeno nakon spasavanja uz pomoć radnika Civilne zaštite. Lokalna policija je odmah izvršila pregled dokumentacije, a Nacionalna policija preuzima istragu", rekao je portparol španske službe za vanredne situacije.

O vožnji i stepenu opasnosti

Kapsula, koja katapultira korisnike, namijenjene je za dvije osobe, a poenta atrakcije jeste da par "baci" na preko 90 metara u vazduh brzinom do 160 km/h koristeći sistem opružnog pogona ili elastičnih kablova. Korisnici prilikom vožnje dožive intenzivno ubrzanje, sile do 5G, privremeno bestežinsko stanje i dramatičan vertikalni uspon velikom brzinom, nakon čega slijedi odskok.

Nije odmah bilo jasno ko su bile druge dvije žrtve osim djece u kapsuli. Seviljski sajam je nedjeljni prolećni festival sa ogromnim vašarištem sa preko 1.000 šatora gdje mještani piju i igraju. Nastao je 1847. godine kao poljoprivredni i stočarski sajam.

