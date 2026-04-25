© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Veliki šumski požar širi se jugom Austrije: Vatra guta područje veličine 150 fudbalskih terena

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Veliki šumski požar na jugu Austrije, u blizini sela Marija Lugau kod italijanske granice, zahvatio je površinu od oko 110 hektara, dok vatrogasci uz pomoć helikoptera pokušavaju da stave vatru pod kontrolu.

Veliki požar u Austriji vatra blizu Italije Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu veliki šumski požar koji je izbio na jugu Austrije ranije ove nedjelje, a vatra sada guta površinu ekvivalentnu oko 150 fudbalskih terena, saopštila je vatrogasna služba.

Uzrok požara koji je izbio u četvrtak uveče u blizini sela Marija Lugau, blizu italijanske granice, još uvijek je nepoznat. Vjetar i suvi uslovi prouzrokovali su širenje vatre na površinu od 110 hektara, saopštili su vatrogasci u obližnjem Hermagoru.

Trenutno požar ne predstavlja prijetnju ljudima ili naseljima, ali su operacije gašenja požara otežane, dodali su vatrogasci. 

Vatrogasna služba je saopštila da su helikopteri takođe raspoređeni u gašenju požara na strmom terenu. Glavni put u blizini je zatvoren za saobraćaj iz predostrožnosti.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ