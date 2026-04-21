Gorjela kuća u Srebrenici: Brzom reakcijom vatrogasaca spasena jedna osoba

Gorjela kuća u Srebrenici: Brzom reakcijom vatrogasaca spasena jedna osoba

Autor Dragana Božić
0

Lice čiji su inicijali A.M. spaseno je iz požara koji je zahvatio kuću u Srebrenici, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Vatrogasci spasili osobu iz požara u Srebrenici Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Policijskoj stanici Srebrenica sinoć u 22.15 časova prijavljeno je da gori kuća u vlasništvu lica iz te opštine R.M, te da se u kući nalazi nepoznato lice.

Pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica, policijski službenici i medicinski tim Doma zdravlja Srebrenica odmah su izašli na teren.

Po dolasku na lice mjesta utvrđeno je da je riječ o licu A.M, kojem je ukazana ljekarska pomoć, a vatrogasci su ugasili požar.

O ovom slučaju obaviješten je tužilac srebreničke Područne kancelarije Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio dostavljanje izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama. U toku je rad na dokumentovanju događaja.

Policija iz Bratunca uhapsila je vozača iz Srebrenice Ž.A, jer je upravljajući putničkim vozilom pod dejstvom alkohola izazvao saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom.

Alko-testiranjem je utvrđeno da Ž.A. ima 1,79 promila alkohola u krvi, te je prekršajno sankcionisan. 

(Srna)

