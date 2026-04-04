logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija u Slovačkoj: U požaru u hotelu u Žilini jedan muškarac poginuo, 39 osoba evakuisano (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Jedna osoba je poginula u požaru koji je izbio u hotelu u slovačkom gradu Žilini, saopštila je portparol regionalne policije Danijela Kočkova.

pozar slovacka.JPG Izvor: Slovačka policija

Ona je dodala da je žrtva 56-godišnji muškarac, koji je preminuo nakon udisanja dima.

"Požar je izbio u sobi u hotelu na četvrtom spratu. Evakuisano je 39 osoba", rekla je Kočkova.

Prema njenim riječima, u sobi je bila jedna osoba koja je udisala isparenja sagorijevanja.

"Pozvana je hitna medicinska pomoć za 56-godišnjeg muškarca, ali je on na kraju podlegao povredama", navela je Kočkova, prenosi agencija TASR.

Tagovi

Slovačka požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ