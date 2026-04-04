Tragedija u Slovačkoj: U požaru u hotelu u Žilini jedan muškarac poginuo, 39 osoba evakuisano (FOTO)

Jedna osoba je poginula u požaru koji je izbio u hotelu u slovačkom gradu Žilini, saopštila je portparol regionalne policije Danijela Kočkova.

Ona je dodala da je žrtva 56-godišnji muškarac, koji je preminuo nakon udisanja dima.

"Požar je izbio u sobi u hotelu na četvrtom spratu. Evakuisano je 39 osoba", rekla je Kočkova.

Prema njenim riječima, u sobi je bila jedna osoba koja je udisala isparenja sagorijevanja.

"Pozvana je hitna medicinska pomoć za 56-godišnjeg muškarca, ali je on na kraju podlegao povredama", navela je Kočkova, prenosi agencija TASR.