Požar kod Trebinja: Gust dim prekrio područje uz put ka Herceg Novom

Autor D.V.
0

U popodnevnim časovima izbio je požar na gradskoj deponiji "Obodina" kod Trebinja, uz magistralni put Trebinje- Herceg Novi.

Trebinje: Izbio požar na gradskoj deponiji "Obodina" Izvor: RTRS

Gust dim neprijatnog mirisa prekrio je to područje. Na teren su izašle ekipe vatrogasaca Trebinje i DVD Lastva, ukupno petnaest vatrogasaca kako bi spriječili širenje vatre.

S obzirom na to da gori otpadni materijal u dubini deponije, požar ne prijeti imovini u naseljima u blizini deponije, potvrdio je Dejan Kašiković, starješina TVSЈ Trebinje.

Ekipe vatrogasaca sa vozilima, koje kontrolišu požar, ostaće tokom noći na tom terenu.

Možda će vas zanimati

