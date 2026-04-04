Požar kod Trebinja: Gust dim prekrio područje uz put ka Herceg Novom

U popodnevnim časovima izbio je požar na gradskoj deponiji "Obodina" kod Trebinja, uz magistralni put Trebinje- Herceg Novi.

Gust dim neprijatnog mirisa prekrio je to područje. Na teren su izašle ekipe vatrogasaca Trebinje i DVD Lastva, ukupno petnaest vatrogasaca kako bi spriječili širenje vatre.

S obzirom na to da gori otpadni materijal u dubini deponije, požar ne prijeti imovini u naseljima u blizini deponije, potvrdio je Dejan Kašiković, starješina TVSЈ Trebinje.

Ekipe vatrogasaca sa vozilima, koje kontrolišu požar, ostaće tokom noći na tom terenu.