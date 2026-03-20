logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tužilaštvo o paljevini automobila u centru Bijeljine: Okolnosti ukazuju na namjerno izazivanje požara

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Automobil "mercedes", koji je izgorio noćas u Bijeljini, najverovatnije je namjerno zapaljen zbog čega je naloženo preduzimanje svih radnji radi identifikovanja i pronalaska izvršioca krivičnog djela, saopšteno je danas iz bijeljinskog Okružnog javnog tužilaštva.

Tužilaštvo potvrdilo sumnje: "Mercedes" u Bijeljini namjerno zapaljen Izvor: InfoBijeljina/Printscreen

Policija je obavijestila dežurnog tužioca da je noćas u 2.30 časova u NJegoševoj ulici u Bijeljini došlo do požara na automobilu "mercedes".

Po zaprimanju prijave, dežurni tužilac je izašao na lice mjesta gdje je rukovodio uviđajem koji su izvršili pripadnici Policijske uprave Bijeljina.

"Izvršenim uviđajem utvrđeno je da okolnosti ukazuju da je vozilo, najvjerovatnije, namjerno zapaljeno. Sa lica mjesta izuzeti su tragovi i predmeti koji će biti premet potrebnih vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti i tačnog uzroka požara", navodi se u saopštenju.

Policijskim službenicima Policijske uprave Bijeljina naloženo je preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji s ciljem identifikovanja i pronalaska izvršioca krivičnog djela.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini navode da se nastavlja rad na ovom predmetu.

Iz bijeljinske Policijske uprave ranije je saopšteno da je u centru grada protekle noći došlo do požara na tri automobila, i to dva "mercedesa" i jednom "pasatu".

Tagovi

Bijeljina požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ