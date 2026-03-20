Tužilaštvo o paljevini automobila u centru Bijeljine: Okolnosti ukazuju na namjerno izazivanje požara

Automobil "mercedes", koji je izgorio noćas u Bijeljini, najverovatnije je namjerno zapaljen zbog čega je naloženo preduzimanje svih radnji radi identifikovanja i pronalaska izvršioca krivičnog djela, saopšteno je danas iz bijeljinskog Okružnog javnog tužilaštva.

Policija je obavijestila dežurnog tužioca da je noćas u 2.30 časova u NJegoševoj ulici u Bijeljini došlo do požara na automobilu "mercedes".

Po zaprimanju prijave, dežurni tužilac je izašao na lice mjesta gdje je rukovodio uviđajem koji su izvršili pripadnici Policijske uprave Bijeljina.

"Izvršenim uviđajem utvrđeno je da okolnosti ukazuju da je vozilo, najvjerovatnije, namjerno zapaljeno. Sa lica mjesta izuzeti su tragovi i predmeti koji će biti premet potrebnih vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti i tačnog uzroka požara", navodi se u saopštenju.

Policijskim službenicima Policijske uprave Bijeljina naloženo je preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji s ciljem identifikovanja i pronalaska izvršioca krivičnog djela.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini navode da se nastavlja rad na ovom predmetu.

Iz bijeljinske Policijske uprave ranije je saopšteno da je u centru grada protekle noći došlo do požara na tri automobila, i to dva "mercedesa" i jednom "pasatu".