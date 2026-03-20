Požar i eksplozija: Policija i tužilaštvo istražuju paljevine vozila u Bijeljini (FOTO)

Stanovnike Njegoševe ulice u Bijeljini rano jutros uznemirila je snažna detonacija, nakon koje je izbio požar na tri putnička automobila.

Prema informacijama iz PU Bijeljina, slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Bijeljina 2 jutros u 02.40 časova.

Vatrena stihija zahvatila je dva automobila marke "mercedes" i jedan "pasat". Požar je lokalizovan, čime je spriječeno njegovo dalje širenje na okolne objekte i vozila.

Stanari okolnih zgrada potvrdili su za medije da ih je iz sna probudila eksplozija koja je odjeknula neposredno prije nego što je primijećen plamen. Prema nezvaničnim informacijama, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih lica, ali je na vozilima pričinjena velika materijalna šteta.

Njegoševa ulica je od ranih jutarnjih časova zatvorena za saobraćaj, a policijski službenici trenutno vrše uviđaj pod direktnim nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.