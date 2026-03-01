Hapšenje u Bijeljini: Oduzeti "ometač" i "golf"

Bijeljinska policija uhapsila je dva lica zbog pokušaja krađe automobila "audi" na parkingu tržnog centra u Bijeljini.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Uhapšena su lica S.P. i D.A. iz ovog grada, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Policiji je u petak, 27. februara, prijavljeno je da je na parkingu tržnog centra nepoznato lice pokušalo da ukrade automobil "audi", ali da se, vidjevši vlasnika vozila, udaljilo u nepoznatom pravcu.

Policijski službenici su brzo reagovali, identifikovali i uhapsili osumnjičene.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Bijeljini, uz saglasnost dežurnog tužioca, izvršen je pretres vozila i više lokacija koje koriste osumnjičena lica i tom prilikom je oduzet uređaj za ometanje signala zaključavanja i otključavanja vozila, kao i automobil "golf".

Lice S.P, koje je osumnjičeno za pokušaj krađe, danas će uz izvještaj o počinjenom krivičnom biti predato Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, a protiv lica D.A, osumnjičenog za pomaganje u izvršenju ovog krivičnog djela, tužilaštvu će biti dostavljen izvještaj.

(Srna)