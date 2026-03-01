logo
Ubijen i bivši predsjednik Irana: Poginuo u svojoj rezidenciji zajedno sa kompletnim obezbjeđenjem

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad poginuo je u žestokom vazdušnom napadu izraelskih i američkih snaga na teheransku četvrt Narmak, prenjieli su iranski mediji.

Teheran Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Bivši predsjednik Irana i aktuelni član Savjeta za svrsishodnost, Mahmud Ahmadinežad, ubijen je u žestokom vazdušnom napadu izraelskih i američkih snaga na teheransku četvrt Narmak.

Prema informacijama novinske agencije ILNA, Ahmadinežad je stradao u svojoj rezidenciji zajedno sa kompletnim obezbjeđenjem tokom direktnog pogotka na ovaj dio prijestonice.

Ahmadinežad je bio šesti predsjednik Iranam koji je vodio zemlju od 2005. do 2013. godine. Osim Ilne, ovu vijest objaviili su brojni iranski mediji.

