Iranske prijetnje SAD i Izraelu: "Pogodićemo ih silom kakvu nikada nisu iskusili"

Najviši iranski bezbjednosni zvaničnik zaprijetio je Sjedinjenim Državama i Izraelu snažnim udarom, dok je američki predsjednik Donald Tramp uzvratio upozorenjem da će odgovor biti bez presedana.

Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen/Youtube/printscreen/The White House

Najviši iranski bezbjednosni zvaničnik zaprijetio je Sjedinjenim Državama i Izraelu snažnim odgovorom, nakon što je, prema njegovim riječima, Iran već izveo napade projektilima.

"Juče je Iran ispalio projektile na Sjedinjene Države i Izrael i nanijeli su štetu", napisao je Laridžani na društvenoj mreži X.

On je poručio da će današnji odgovor biti još snažniji.

"Danas ćemo ih pogoditi silom kakvu nikada prije nisu iskusili", naveo je.

Njegove izjave uslijedile su nakon upozorenja koje je ranije tokom dana Iranu uputio američki predsjednik Donald Tramp.

"Iran je upravo izjavio da će danas udariti vrlo snažno, snažnije nego što je ikada prije bio pogođen", napisao je Tramp na društvenim mrežama.

On je poručio da bi takav potez imao ozbiljne posljedice.

"Ipak, bolje im je da to ne učine, jer ako to učine, pogodićemo ih silom kakva nikada prije nije viđena", naveo je Tramp.

Razmjena oštrih poruka dodatno je podigla tenzije između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela, u trenutku kada je situacija na Bliskom istoku već izrazito napeta.

