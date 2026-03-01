logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iranske prijetnje SAD i Izraelu: "Pogodićemo ih silom kakvu nikada nisu iskusili"

Iranske prijetnje SAD i Izraelu: "Pogodićemo ih silom kakvu nikada nisu iskusili"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Najviši iranski bezbjednosni zvaničnik zaprijetio je Sjedinjenim Državama i Izraelu snažnim udarom, dok je američki predsjednik Donald Tramp uzvratio upozorenjem da će odgovor biti bez presedana.

Nove prijetnje Irana SAD i Izraelu Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen/Youtube/printscreen/The White House

Najviši iranski bezbjednosni zvaničnik zaprijetio je Sjedinjenim Državama i Izraelu snažnim odgovorom, nakon što je, prema njegovim riječima, Iran već izveo napade projektilima.

"Juče je Iran ispalio projektile na Sjedinjene Države i Izrael i nanijeli su štetu", napisao je Laridžani na društvenoj mreži X.

On je poručio da će današnji odgovor biti još snažniji.

"Danas ćemo ih pogoditi silom kakvu nikada prije nisu iskusili", naveo je.

Njegove izjave uslijedile su nakon upozorenja koje je ranije tokom dana Iranu uputio američki predsjednik Donald Tramp.

"Iran je upravo izjavio da će danas udariti vrlo snažno, snažnije nego što je ikada prije bio pogođen", napisao je Tramp na društvenim mrežama.

On je poručio da bi takav potez imao ozbiljne posljedice.

"Ipak, bolje im je da to ne učine, jer ako to učine, pogodićemo ih silom kakva nikada prije nije viđena", naveo je Tramp.

Razmjena oštrih poruka dodatno je podigla tenzije između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela, u trenutku kada je situacija na Bliskom istoku već izrazito napeta.

(Index.hr)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD Izrael prijetnje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ