Zatvoren Ormuski moreuz: Staje promet nafte

Iranska revolucionarna garda zatvorila je Ormuski moreuz, što dovodi do povećanja cena nafte i preispitivanja tranzitnih politika.

Izvor: Alex MITA / AFP / Profimedia

Iranska revolucionarna garda uputila je poruku brodovima da ne mogu proći kroz Ormuski moreuz, prenosi agencija Tasnim.

Prethodno javljeno da veći broj tankera za naftu ili gas izbjegava plovidbu kroz Ormuski moreuz, koji povezuje naftom bogati Persijski zaliv sa Indijskim okeanom.

Tankeri sa naftom i gasom se gomilaju i unutar i izvan ulaza u moreuz, pri čemu neki vlasnici preispituju svoju politiku o tranzitu, a drugi odobravaju plovidbu svojim brodovima, ali uz povećani oprez, prenose zapadni mediji.

Ormuski moreuz je jedno od najvećih žarišta u periodima napetosti sa Iranom, jer petina svjetske morske nafte i tečnog prirodnog gasa prolazi svakog dana tom rutom.

Šta će biti sa cijenom nafte?

Do većeg i dugotrajnijeg rasta cijena nafte došlo bi ukoliko bi naftna infrastruktura ili isporuke bile prekinute, na primjer zbog ometanja tankerskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Kroz Ormuski moreuz svaki dan prolazi oko 20% svjetske isporuke nafte. Izvoznici sa Bliskog istoka - Saudijska Arabija, Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati, najveći dio izvoza šalju upravo tim pravcem.

Analitičari su ranije naveli da Iran nema motiv da pokuša da zatvori moreuz, jer bi time prekinuo sopstveni izvoz i naštetio svom jedinom velikom kupcu - Kini. Ipak, po svemu sudeći Ormunski moreuz je zatvoren.

Širi rat koji bi uključio iransko ometanje tankerskog saobraćaja mogao bi da pogura cijenu sirove nafte iznad 90 dolara po barelu.

