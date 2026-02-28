Iran lansirao rakete i bespilotne letjelice na UAE: Eksplozije u Dubaiju, zatvoren aerodrom, izdata upozorenja (Video)

Ujedinjeni Arapski Emirati su danas bili meta iranskih raketnih i bespilotnih napada uslijed eskalacije sukoba na Bliskom istoku, što je dovelo do eksplozija u Dubaiju i Abu Dabiju, zatvaranja međunarodnih aerodroma i evakuacionih mjera, potvrđuju zvanični izvori.

Izvor: Wen Xinnian / Xinhua News / Profimedia

Ujedinjeni Arapski Emirati bili su danas pogođeni iranskim raketnim i bespilotnim napadima, što je izazvalo eksplozije u Dubaiju i Abu Dabiju, prekid avionskih operacija i hitne mjere bezbjednosti širom zemlje. Iranska vojska pokrenula je novu ofanzivu kao odgovor na jutrošnje napade Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, čime se sukob na Bliskom istoku dodatno proširio.

Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da su njihove protivvazdušne odbrambene jedinice presrele nekoliko balističkih projektila i bespilotnih letjelica koje su lansirane ka emiratu, uključujući i prema urbanim centrima Dubaija i Abu Dabija. Iako su veći udari spriječeni, fragmenti raketa pali su u različitim dijelovima Dubaija i izazvali požar u blizini luksuznog hotela na Palm Jumeirah ostrvu, a snimci su prikazivali gust dim nad gradom.

This is Dubai burning on camera tonight.



Not a war zone. Not a conflict state. Dubai. The city that every sovereign wealth fund, every tech billionaire, every luxury brand on earth chose as the safest address in the Middle East. Fires rising between residential towers. Smoke…pic.twitter.com/EYtVPcnU6l — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86)February 28, 2026

Zbog pogoršane bezbjednosne situacije, Dubai Airports objavio je da su svi letovi sa aerodroma Dubai International Airport i Dubai World Central – Al Maktoum International Airport suspendovani do daljnjeg, uz upozorenje putnicima da ne putuju i da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi informacija o otkazanim ili preusmjerenim letovima.

Ujedinjeni Arapski Emirati su potvrdili da se bezbjednosna situacija i dalje pažljivo prati, ali su pozvali javnost da ostane mirna, uz naglasak da su nadležne službe pod punom mobilizacijom. Vlada UAE oštro je osudila napade i ocijenila ih kao kršenje međunarodnog prava i suvereniteta zemlje, uz zadržavanje prava da preduzme sve potrebne mjere za zaštitu teritorije i građana.

Iran is apparently targeting areas near the Burj Khalifa, with kamikaze drones approaching the building.pic.twitter.com/ZmiXW0dqRd — Clash Report (@clashreport)February 28, 2026

Stanovnici Dubaija dobili su upozorenja da ostanu u zatvorenim prostorima i izbjegavaju kretanje bez urgentne potrebe, dok su mobilni telefoni širom Emirata emitovali hitna obavještenja o sigurnosnim procedurama. Analitičari upozoravaju da bi regionalna eskalacija mogla uticati na bezbjednost civilnog sektora i međunarodnog saobraćaja dok se situacija bude dalje razvijala.