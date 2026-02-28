logo
Iran lansirao rakete i bespilotne letjelice na UAE: Eksplozije u Dubaiju, zatvoren aerodrom, izdata upozorenja (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Ujedinjeni Arapski Emirati su danas bili meta iranskih raketnih i bespilotnih napada uslijed eskalacije sukoba na Bliskom istoku, što je dovelo do eksplozija u Dubaiju i Abu Dabiju, zatvaranja međunarodnih aerodroma i evakuacionih mjera, potvrđuju zvanični izvori.

Iran raketirao UAE: Eksplozije u Dubaiju, zatvoren aerodrom i bezbjednosna upozorenja Izvor: Wen Xinnian / Xinhua News / Profimedia

Ujedinjeni Arapski Emirati bili su danas pogođeni iranskim raketnim i bespilotnim napadima, što je izazvalo eksplozije u Dubaiju i Abu Dabiju, prekid avionskih operacija i hitne mjere bezbjednosti širom zemlje. Iranska vojska pokrenula je novu ofanzivu kao odgovor na jutrošnje napade Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, čime se sukob na Bliskom istoku dodatno proširio.

Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da su njihove protivvazdušne odbrambene jedinice presrele nekoliko balističkih projektila i bespilotnih letjelica koje su lansirane ka emiratu, uključujući i prema urbanim centrima Dubaija i Abu Dabija. Iako su veći udari spriječeni, fragmenti raketa pali su u različitim dijelovima Dubaija i izazvali požar u blizini luksuznog hotela na Palm Jumeirah ostrvu, a snimci su prikazivali gust dim nad gradom.

Zbog pogoršane bezbjednosne situacije, Dubai Airports objavio je da su svi letovi sa aerodroma Dubai International Airport i Dubai World Central – Al Maktoum International Airport suspendovani do daljnjeg, uz upozorenje putnicima da ne putuju i da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi informacija o otkazanim ili preusmjerenim letovima.

Ujedinjeni Arapski Emirati su potvrdili da se bezbjednosna situacija i dalje pažljivo prati, ali su pozvali javnost da ostane mirna, uz naglasak da su nadležne službe pod punom mobilizacijom. Vlada UAE oštro je osudila napade i ocijenila ih kao kršenje međunarodnog prava i suvereniteta zemlje, uz zadržavanje prava da preduzme sve potrebne mjere za zaštitu teritorije i građana.

Stanovnici Dubaija dobili su upozorenja da ostanu u zatvorenim prostorima i izbjegavaju kretanje bez urgentne potrebe, dok su mobilni telefoni širom Emirata emitovali hitna obavještenja o sigurnosnim procedurama. Analitičari upozoravaju da bi regionalna eskalacija mogla uticati na bezbjednost civilnog sektora i međunarodnog saobraćaja dok se situacija bude dalje razvijala.

Iran Ujedinjeni Arapski Emirati Dubai napad

