Počela je odmazda: Iran ispalio projektile na Izrael, oglasile se sirene za uzbunu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Prvo upozorenje o dolazećim raketama u Izraelu stiglo je jutros, oko dva sata nakon što su Sjedinjene Države i Izrael počeli da izvode napade na Iran.

Iran uzvratio napad Izraelu Izvor: Shutterstock

Obavještenje Komande unutrašnje odbrane, poslato direktno na mobilne telefone, upozorilo je da se napadi u tom području očekuju „u narednih nekoliko minuta“ i da građani treba da se pripreme za ulazak u zaštićenu zonu.

Izraelska vojska je saopštila da je identifikovala rakete lansirane iz Irana prema Izraelu.

„U ovom trenutku, izraelsko ratno vazduhoplovstvo djeluje na presretanje i, ako je potrebno, napada prijetnje kako bi ih eliminisalo“, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF). „Odbrana nije nepropusna i stoga je neophodno da javnost nastavi da se pridržava uputstava Komande unutrašnje odbrane.“

(Mondo.rs)

Tagovi

Izrael Iran

