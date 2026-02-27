logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, dodijeljen i posljednji luksuzni automobil

Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, dodijeljen i posljednji luksuzni automobil

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Izvučeni Loto brojevi večeras u 17. kolu 27. februara 2026. godine.

Loto brojevi večeras u 17. kolu 27. februara Izvor: Prva tv printscreen

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 17. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 4.250.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 8, 11, 22, 2, 14, 39 i 21, a šest igrača osvojilo je “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedila oko 8300 evra.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.870.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 14, 36, 6, 21, 13, 17 i 15.

Džoker igra u 17. kolu igrala se za 20.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 2, 3, 0, 0, 2 i 3.

Večeras je dodijeljen i četvrti automobil marke “pežo 308” u okviru "Ekstra šanse" koji je osvojio srećni dobitnik iz Valjeva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

loto

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ