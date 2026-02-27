Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, dodijeljen i posljednji luksuzni automobil

Izvučeni Loto brojevi večeras u 17. kolu 27. februara 2026. godine.

Izvor: Prva tv printscreen

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 17. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 4.250.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 8, 11, 22, 2, 14, 39 i 21, a šest igrača osvojilo je “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedila oko 8300 evra.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.870.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 14, 36, 6, 21, 13, 17 i 15.

Džoker igra u 17. kolu igrala se za 20.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 2, 3, 0, 0, 2 i 3.

Večeras je dodijeljen i četvrti automobil marke “pežo 308” u okviru "Ekstra šanse" koji je osvojio srećni dobitnik iz Valjeva.