Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, 6 igrača ima "šesticu"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Izvučeni Loto brojevi večeras u 99. kolu 16. decembra 2025. godine.

Loto brojevi 16.12 Izvor: Prva TV

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 99. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 2.550.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 37, 13, 20, 6, 26, 9 i 10, a šest igrača osvojilo je “šesticu” koja je u ovom kolu vredjela 810.841 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.250.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 39, 25, 5, 26, 7, 3 i 4.

Džoker igra u 99. kolu igrala se za 80.000 evra. Nije bilo dobitnika, a izvučeni su brojevi: 4, 4, 7, 1, 5 i 9.

Što se tiče specijala Državne lutrije Srbije u kom se dodeljuje devet automobil marke “pežo 5008”, peti po redu osvojio je srećni dobitnik iz Prokuplja. Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 19. decembra.

