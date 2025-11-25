logo
Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Imamo "Džoker" dobitnika, osvojio više od 500.000 evra

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Izvučeni Loto brojevi večeras u 93. kolu 25. novembra 2025. godine.

Loto brojevi 25.11 Izvor: Prva televizija/Printscreen

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 93. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 2.050.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 7, 34, 30, 32, 9, 10 i 13, a pet igrača osvojila su “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedela 757.743 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.100.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 2, 31, 4, 1, 15, 37 i 31.

Džoker igra u 93. kolu igrala se za 570.000 evra i izvučen je dobitak! Izvučeni su brojevi: 7, 2, 8, 4, 2 i 2.

Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 28. novembra. Što se tiče specijala Državne lutrije, u petak se dodjeljuje četvrti po redu, ujedno i posljednji, automobil marke "pežo 308".

