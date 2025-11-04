Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, 3 igrača imaju "šesticu"

Izvučeni Loto brojevi večeras u 87. kolu 4. novembra 2025. godine.

Izvor: PrvaTV/Printscreen

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 87. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 1.550.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 23, 5, 30, 36, 31, 19 i 34, a tri igrača osvojila su “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedela 1.241.705 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 970.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 20, 12, 36, 24, 9, 6 i 31.

Džoker igra u 87. kolu igrala se za 470.000 evra i nije bilo srećnih dobitnika. Izvučeni su brojevi: 0, 5, 5, 5, 8 i 9. Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 7. novembra kada počinje i specijalni dodatak Državne lutrije Srbije u vidu četiri kola u kojim možete da osvojite automobil marke "pežo 308".