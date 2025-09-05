logo
Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Nema dobitnika, tri igrača imaju "šesticu"

Autor mondo.ba
Izvučeni Loto brojevi večeras u 70. kolu 5. septembra 2025. godine.

Loto brojevi 70. kolo Izvor: Prva

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 70. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 500.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 34, 12, 25, 20, 23, 17 i 1, a tri igrača su osvojila "šesticu" koja je u ovom kolu vrijedila 1.173.465 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrednosti od 630.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 32, 34, 7, 6, 25, 2 i 11.

Džoker igra u 70. kolu igrala se za 250.000 evra i nije bilo srećnih dobitnika. Izvučeni su brojevi: 1, 9, 7, 3, 5 i 0. Više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 9. septembra.

(MONDO)

Tagovi

loto

