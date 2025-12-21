U prvom dijelu dana tmurno i oblačno, poslije podne sunčanije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH tokom prijepodnva biće oblačno, tmurno i maglovito uz rosulju ponegdje na sjeveru, a poslije podne se očekuje razvedravanje uz sunčanije vrijeme, naročito u višim predjelima.

Izvor: Dušan Volaš

Najtoplije i pretežno sunčano biće u Hercegovini, dok će se na sjeveru tokom dana zadržati niska oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od četiri do 10, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, uglavnom istočnih smjerova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme, po kotlinama ima magle i niskih oblaka, dok je u Hercegovini i na jugozapadu sunčano.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i FBiH odvija po pretežno vlažnim i klizavim kolovozima, poledica je moguća u višim planinskim predjelima, dok u kotlinama i duž riječnih tokova ima magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na graničnim prelazima Gradiška i Gradina pojačan je intezitet saobraćaja na ulazu u BiH, a na ostalim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka, dionica Brestovčina - Nova Topola, saobraćaj je obustavljen od 8.00 do 17.00 časova i preusmjeren na alternativne putne pravce, prema Čatrnji.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača - Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraća se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Radovi se izvode i na mostu na graničnom prelazu Rača zbog čega se vozi jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene u odvijanju saobraćaja su i na dijelu magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice gdje su u toku izgradnje kružnih raskrsnica.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U FBiH je za saobraćaj zatvorena cijev u tunelu Bijela Vlaka, na dionici auto-puta Bijača-Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta.

Zbog radova na dionici auto-puta Visoko-Podlugovi, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnom putu Olovo-Semizovac, te na ulazu u Neum.

U mjestu Donje Paprasko, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, zbog sanacije dilatacija na mostu saobraća se jednom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Kada je riječ o graničnim prelazima, AMS podsjeća da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu očekivati duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.

Graničnu prelaz Karakaj kod Zvornika otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.