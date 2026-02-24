Problemi se nižu: Direktorka Luvra podnijela ostavku

Direktorka pariskog muzeja Luvr Lorans de Kars podnijela je danas ostavku francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu, javlja France 24.

Izvor: Profimedia

Makron je prihvatio ostavku direktorke Luvra, koji se bori sa posljedicama pljačke nakita.

Lorans de Kars je podnijela ostavku, koju je Makron prihvatio "hvaleći odgovoran čin u vrijeme kada najvećem svjetskom muzeju treba smirenost i snažan novi podsticaj za uspješno sprovođenje velikih projekata koji uključuju bezbjednost i modernizaciju", saopšteno je iz Makronovog kabineta.

Luvr je potresen pljačkom iz oktobra prošle godine, kada su četiri provalnika ukrala nakit vrijedan 102 miliona dolara, koji se još vodi kao nestao.

Mediji su je nazvali "pljačkom stoljeća", nakon što su kriminalci snimljeni kako za samo nekoliko minuta kradu kraljevske dragulje koristeći se običnim teretnim liftom.

Problemi muzela Luvr nastavljeni su kada je najposjećeniji muzej na svijetu objavio je 12. februara bio meta goleme prevare s ulaznicama, kojom je prouzrokovana šteta veća od 10 miliona evra.

Dan nakon toga, zbog curenja vode oštećen je oslikani plafon iz 19. veka, što je prisililo upravu Luvra da zatvori pojedine dvorane.