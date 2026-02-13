Afera u Luvru: Uhapšeno deset osoba zbog lažnih ulaznica i zloupotreba sa turama

Policija u Parizu uhapsila je deset osoba, među kojima su zaposleni i turistički vodiči, zbog sumnje da su organizovali veliku prevaru sa prodajom lažnih karata i prekomernim zakazivanjem tura u muzeju Luvr, pri čemu su meta uglavnom bili kineski turisti.

Izvor: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye / AFP / Profimedia

Policija u Parizu uhapsila je deset osoba osumnjičenih da su organizovale opsežnu prevaru sa prodajom karata u Luvru.

Među privedenima se, prema navodima medija, nalaze i zaposleni u muzeju, kao i turistički vodiči.

Sumnja se da je grupa prodavala lažne ulaznice i prekomjerno zakazivala vođene ture, pri čemu su meta prevare uglavnom bili kineski turisti.

Kako prenosi francuski list Le Parisien, hapšenja su uslijedila u utorak, nakon što je uprava muzeja prijavila "nepravilnosti".

Tokom akcije zaplijenjena su tri vozila, oko 130.000 evra u gotovini, gotovo 200.000 evra na bankovnim računima, kao i više sefova sa većim iznosima novca.

U saopštenju uprave Luvra navodi se da je uspostavljen strukturisan plan borbe protiv prevara, koji uključuje analizu rizika, preventivne i korektivne mjere, pravne, tehničke i kontrolne, kao i praćenje rezultata.

Štrajk i bezbjednosni propusti

Hapšenja dolaze u trenutku kada se najposjećeniji muzej na svijetu, ali i jedna od najuglednijih francuskih kulturnih institucija, suočava sa nizom problema.

Od prošlog mjeseca zaposleni u Luvru povremeno stupaju u štrajk zbog nezadovoljstva platama i uslovima rada, što je dovelo do djelimičnog zatvaranja muzeja za posjetioce tokom pojedinih dana u nedjelji.

Štrajk je pokrenut krajem prošle godine, nakon što je vladin izvještaj ukazao na bezbjednosne propuste, razotkrivene tokom smjelog dnevnog razbojništva nad francuskim krunskim draguljima u oktobru.

Pored toga, Luvr se našao na udaru kritika zbog povećanja cijena ulaznica za posetioce van Evrope, u nastojanju da obezbijedi dodatna sredstva za opsežnu renovaciju.

Cijena karte za te posetioce povećana je za 45 odsto, sa 22 na 32 evra, u okviru nacionalne politike "diferenciranih cena", koja se primenjuje i u drugim velikim kulturnim ustanovama, poput Palate versaj, paiške Opere i Sent Čepel-a.

(EUpravo zato/euronews.com)