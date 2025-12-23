Luvr dobio rešetku: Nakit od 100 miliona dolara otišao, ali prozor je konačno siguran

Na prozor muzeja Luvr, kroz koji su u oktobru prošli kradljivci nakita, postavljena je rešetka.

Izvor: Sadak Souici/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Radnici su se popeli teretnim liftom na balkon na drugom spratu da bi ugradili novu metalnu rešetku ispred sada već "ozloglašenog prozora", prenio je AP.

Grupa lopova je 19. oktobra iskoristila teretni lift kako bi se popela na sprat, a zatim su razbili prozor da bi ušli u galeriju.

Odnijeli su krunski nakit vrijedan 102 miliona dolara, uključujući tijare, smaragdne minđuše, ogrlicu sa safirom i drugo blago.

Nakit do sada nije pronađen.