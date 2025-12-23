logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luvr dobio rešetku: Nakit od 100 miliona dolara otišao, ali prozor je konačno siguran

Luvr dobio rešetku: Nakit od 100 miliona dolara otišao, ali prozor je konačno siguran

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Na prozor muzeja Luvr, kroz koji su u oktobru prošli kradljivci nakita, postavljena je rešetka.

Postavljena rešetka na przor muzeja Luvr Izvor: Sadak Souici/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Radnici su se popeli teretnim liftom na balkon na drugom spratu da bi ugradili novu metalnu rešetku ispred sada već "ozloglašenog prozora", prenio je AP.

Grupa lopova je 19. oktobra iskoristila teretni lift kako bi se popela na sprat, a zatim su razbili prozor da bi ušli u galeriju.

Odnijeli su krunski nakit vrijedan 102 miliona dolara, uključujući tijare, smaragdne minđuše, ogrlicu sa safirom i drugo blago.

Nakit do sada nije pronađen.

Možda će vas zanimati

Tagovi

luvr

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ