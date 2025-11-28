Cijena posjete Luvru biće znatno veća za turiste van Evrope: Poznati muzej donio kontroverznu odluku

Posjeta muzeju Luvr u Parizu od januara će posjetiocima izvan Evrope biti 45% skuplja, karte će koštati 32 evra, a prihod biće uložen u modernizaciju i bezbjednost muzeja.

Izvor: Profimedia

Posjeta muzeju Luvr u Parizu od januara će postati znatno skuplja za putnike izvan Evrope, jer su zvaničnici najavili planove za povećanje cijena karata za 45%.

Od 14. januara 2026. godine, pojedinačna karta za posjetioce izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA), grupe država koja obuhvata članice Evropske unije, kao i Island, Lihtenštajn i Norvešku, koštaće 32 evra (37 dolara), izjavio je portparol Luvra za CNN u petak.

Oni koji posjetu budu obavljali u okviru grupe sa vodičem, platiće 28 evra (32,40 dolara) po osobi. Očekuje se da će povećanje cijena donijeti dodatnih 15 do 20 miliona evra (oko 17–23 miliona dolara) godišnje, koji će biti uloženi u "modernizaciju i unapređenje Luvra radi rješavanja strukturnih problema muzeja", dodao je portparol.

Luvr, izgrađen od kraja 12. veka, bio je zvanična rezidencija francuskih kraljeva vijekovima. Odluka Luja XIV da preseli svoj dvor u Versaije, na periferiji Pariza, omogućila je osnivanje muzeja Luvr 1793. godine. Od tada je postao najposjećeniji muzej na svijetu i kulturni dragulj svake posjete Parizu. Prošle godine, Luvr je posjetilo 8,7 miliona ljudi, a turisti iz Sjedinjenih Američkih Država činili su 13% ukupnih posjetilaca, odmah iza Francuza.

Velike gužve koje svakodnevno prolaze kroz muzejske prostorije predstavljaju veliki pritisak na vekovni objekat i osoblje. Među problemima su i neadekvatne mjere bezbjednosti, što je posebno došlo do izražaja 19. oktobra, kada je tokom današnjeg hrabrog razbojništva četiri muškarca ukrala neprocjenjiv nakit iz muzeja.

Ove nedostatke opisao je izvještaj koji je francuski sud objavio 6. novembra, kritikujući rukovodstvo Luvra zbog fokusiranja na atraktivne kupovine i renoviranja, umjesto na očuvanje bezbjednosti jednog od najvećih muzeja na svijetu. Pjer Moskovići, predsjednik Računskog suda koji je autor izvještaja, izjavio je novinarima da je pljačka bila "zvuk upozorenja" za muzej. Ipak, plan za povećanje cijena karata za posjetioce izvan EEA-a prethodio je pljački, jer ga je najavila francuska ministarka kulture Rašida Dati početkom ove godine.

Slične mjere biće uvedene i na drugim atrakcijama, poput Versaijskog dvora, Sent Šapel u Parizu i Šato de Šambor u Dolini Loare, navodi portparol.