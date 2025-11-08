logo
Makron: Ukradeni nakit biće vraćen Luvru

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Nakit ukraden iz Luvra u oktobru biće pronađen i vraćen muzeju, izjavio je francuski predsjednik Emanuel Makron.

Makron o nakitu iz Luvra Izvor: Profimedia

"Počeli smo da hapsimo članove bande koji su izvršili pljačku. Nakit će biti pronađen i vraćen muzeju. Oni /preostali članovi bande/ će biti uhapšeni i izvedeni pred lice pravde", rekao je Makron meksičkoj televiziji "Televisa".

On je naveo da će sistem bezbjednosti muzeja biti potpuno remontovan u okviru obimnog renoviranja Luvra.

Lopovi su 19. oktobra provalili u Luvr i ukrali devet komada nakita iz kolekcije od 23 djela "Napoleon i carica".

Ukradeni predmeti uključuju tijare, minđuše, ogrlice i broševe koji su nekada pripadali francuskim kraljicama i caricama. Šteta nastala pljačkom procjenjuje se na 88 miliona evra.

Do sada je privedeno sedam osumnjičenih, četvorica su optužena, a trojica puštena na slobodu.

