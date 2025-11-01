logo
Određen joj pritvor: Za krađu u Luvru među optuženima i žena

Autor Dušan Volaš Izvor Fonet
Francuski mediji su objavili da je tridesetosmogodišnja žena, čije ime nije saopšteno, optužena za krađu u muzeju Luvr u Parizu prošlog mjeseca.

Za krađu u Luvru među optuženima i žena Izvor: Profimedia

Ona je optužena za saučesništvo u organizovanoj krađi i kriminalnoj zavjeri čiji je cilj izvršenjE krivičnog djela, a sud joj je odredio pritvor, prenosi Bi-Bi-Si.

Žena je uhapšena ranije ove sedmice sa još četvoricom ljudi, od kojih su dvojica i ranije optuživani za krađe i kriminalnu zavjeru.

Nakit vrijedan 88 miliona evra ukraden je iz najposjećenijeg muzeja na svijetu 19. oktobra, a BBC navodi da su četiri muškarca izvela munjevitu krađu usred dana.

Prema pisanju medija, dvojica navodnih lopova, koji su ranije uhapšeni, priznali su umiješanost.

Osumnjičeni za pljačku Luvra stigli su ukradenim mehaničkim liftom montiranim na vozilo kako bi pristupili Galeriji Apolona preko balkona, blizu Sene.

Muškarci su koristili sjekač za diskove da bi otvorili vitrine u kojima se nalazio nakit.

Tužioci su rekli da su lopovi bili unutra četiri minuta i da su pobjegli na dva skutera koji su čekali napolju u 09:38 sati, prije nego što su prešli u automobile.

Nakit nije pronađen.

Od incidenta, mjere bezbjednosti su pooštrene oko francuskih kulturnih institucija, a Luvr je poslije pljačke prebacio neke od svojih najvećih dragocjenosti u Banku Francuske.

