Priznali krađu, a nakit vrijedan 88 miliona evra sakrili: Otkriveni novi tragovi pljačke u Luvru

Osumnjičeni za pljačku Luvra djelimično su priznali zločin.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac/YouTube/Printscreen/ PartyzantPOLAND/Ilustracija

Osumnjičeni za pljačku muzeja Luvr u Parizu, dvojica muškaraca, djelimično su priznala umiješanost u zločin, piše "Skai.gr". Oni su osumnjičeni da su provalili u krilo muzeja Apolon i da su ukrali dragocjeni nakit 19. oktobra ove godine čija vrijednost je procijenjena na oko 88 miliona evra.

Ukradeno je ukupno osam predmeta - dijademe, ogrlice, naušnice i broševi koji su pripadali supruzi Napolena, carici Mariji Lujzi, njegovoj snahi, kraljici Ortens od Holandije, kraljici Mariji-Ameli, supruzi posljednjeg francuskog kralja Luja Filipa koji je vladao od 1830. do 1848. godine. Pariska tužiteljka Laure Becot je saopštila danas da su osumnjičeni djelimično priznali umiješanost u zločin.

"Nakit do sada nije pronađen, ali DNK tragovi na motociklu su odigrali ključnu ulogu u identifikaciji osumnjičenih", rekla je ona.

Imágenes exclusivas de Cnews de los ladrones en el Louvrepic.twitter.com/GVMVi9rWPg — Feito Boris (@FeitoBoris)October 19, 2025

Sigurnosne kamere su ukupno snimile četvoricu maskiranih lopova koji su ušli u zgradu Luvra sa strane koja gleda na rijeku Senu. Tu su u toku građevinski radovi, iskoristili su teretnu platformu koja se podiže i tako su direktno propustili galeriji Apolon.

Iza sebe su ostavili tragove koji su doveli do dvojice osumnjičenih. Za još dvojicom je još traga, a ukradeni nakit još uvijek nije pronađen.

(Mondo.rs)