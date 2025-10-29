logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Priznali krađu, a nakit vrijedan 88 miliona evra sakrili: Otkriveni novi tragovi pljačke u Luvru

Priznali krađu, a nakit vrijedan 88 miliona evra sakrili: Otkriveni novi tragovi pljačke u Luvru

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Osumnjičeni za pljačku Luvra djelimično su priznali zločin.

Otkriveni novi tragovi pljačke u Luvru Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac/YouTube/Printscreen/ PartyzantPOLAND/Ilustracija

Osumnjičeni za pljačku muzeja Luvr u Parizu, dvojica muškaraca, djelimično su priznala umiješanost u zločin, piše "Skai.gr". Oni su osumnjičeni da su provalili u krilo muzeja Apolon i da su ukrali dragocjeni nakit 19. oktobra ove godine čija vrijednost je procijenjena na oko 88 miliona evra.

Ukradeno je ukupno osam predmeta - dijademe, ogrlice, naušnice i broševi koji su pripadali supruzi Napolena, carici Mariji Lujzi, njegovoj snahi, kraljici Ortens od Holandije, kraljici Mariji-Ameli, supruzi posljednjeg francuskog kralja Luja Filipa koji je vladao od 1830. do 1848. godine. Pariska tužiteljka Laure Becot je saopštila danas da su osumnjičeni djelimično priznali umiješanost u zločin.

"Nakit do sada nije pronađen, ali DNK tragovi na motociklu su odigrali ključnu ulogu u identifikaciji osumnjičenih", rekla je ona.

Sigurnosne kamere su ukupno snimile četvoricu maskiranih lopova koji su ušli u zgradu Luvra sa strane koja gleda na rijeku Senu. Tu su u toku građevinski radovi, iskoristili su teretnu platformu koja se podiže i tako su direktno propustili galeriji Apolon.

Iza sebe su ostavili tragove koji su doveli do dvojice osumnjičenih. Za još dvojicom je još traga, a ukradeni nakit još uvijek nije pronađen.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

luvr pljačka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ