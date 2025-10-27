Lopovi od ranije poznati policiji: Evo odakle su osumnjičeni koji su uhapšeni zbog pljačke Luvra

Četvorica lopova su ušla u zgradu sa strane koja gleda na rijeku Senu, gdje su u toku građevinski radovi, koristeći teretnu platformu koja se diže da bi direktno pristupili galeriji Apolon.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock/Profimedia

Dvojica osumnjičenih koji su proteklog vikenda uhapšeni zbog učešća u pljački vrijednih predmeta iz pariskog muzeja Luvr, porijeklom su iz Obervilijea u Pariskom regionu, prenose francuski mediji.

Osumnjičeni, starosti oko 30 godina, uhapšeni su u subotu i nalaze se u pritvoru, koji će trajati do 96 sati, a od ranije su poznati policiji, prenosi BFM TV.

Jedan osumnjičeni je uhapšen u subotu uveče na aerodromu Roasi-Šarl-de-Gol dok je pokušavao da se ukrca na let za Alžir, dok je drugi uhapšen u Obervilijeu, a obojica su porijeklom iz tog mjesta koje je sedam kilometara udaljeno od Pariza i nalazi se u oblasti Sen-San-Deni, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Njih dvojica su bila pod istragom u proteklih nekoliko dana, navodi francuska televizija.

"Odlučujući DNK trag" je, kako ističe, pronađen na mjestu pljačke, a riječ je o otisku prsta.

Pariska tužiteljka Lor Beko u četvrtak je rekla da je uzeto više od 150 uzoraka DNK za potrebe istrage.

Pljačka se dogodila 19. oktobra u pariskom Luvru, kada je ukradeno devet predmeta iz kolekcije kraljevske porodice.

Četvorica lopova su ušla u zgradu sa strane koja gleda na rijeku Senu, gdje su u toku građevinski radovi, koristeći teretnu platformu koja se diže da bi direktno pristupili galeriji Apolon.

Prema vlastima, ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, naušnice i broševe koji su pripadali Napoleonovoj supruzi, carici Mari-Luiz, njegovoj snaji, kraljici Ortens od Holandije, kraljici Mari-Ameli, supruzi posljednjeg francuskog kralja Luja Filipa, koji je vladao od 1830. do 1848 i carici Eugeniji, supruzi Napoleona III, koji je vladao od 1852. do 1870.

Kruna carice Eugenije je takođe ukradena, ali je pronađena oštećena u blizini muzeja nakon što su je lopovi ispustili. Vrijednost ukradenih eksponata procjenjuje se na 88 miliona evra.

(Telegraf/MONDO)