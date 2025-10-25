logo
Luvr premjestio najvrednije dragulje u Banku Francuske nakon spektakularne pljačke

Autor N.D. Izvor SRNA
1

Luvr je prebacio neke od svojih najvrednijih dragulja u Banku Francuske nakon što je nedavna pljačka usred dana ukazala na bezbjednosnu ranjivost čuvenog muzeja.

Luvr premjestio najvrednije dragulje u Banku Francuske Izvor: Profimedia

Prenos pojedinih dragocjenih predmeta iz muzejske galerije Apolo, u kojoj se nalaze francuski krunski dragulji, izvršen je juče pod tajnom policijskom pratnjom, prenio je radio RTL pozivajući se na neimenovane izvore.

Banka Francuske, koja čuva zlatne rezerve zemlje u masivnom trezoru 27 metara ispod zemlje, nalazi se samo 500 metara od Luvra, na desnoj obali rijeke Sene.

Luvr i Banka Francuske nisu odmah odgovorili na zahtjev Rojtersa za komentar.

Lopovi su 19. oktobra ukrali osam dragocjenih predmeta vrijednih 102 miliona dolara iz kolekcije Luvra koristeći kran da bi razbili prozor na spratu tokom radnog vremena. Pobjegli su na motociklima.

Vijest o pljački odjeknula je širom svijeta.

Nije Ruža

Dragi Lopovi! Eto vam sad! Vidite šta ste radili! Od sad ćemo morati umjetnosti razgledati po Centralnim Bankama! Sram vas bilo!

