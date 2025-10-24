Objavljen novi snimak koji prikazuje trenutak bijega pljačkaša iz Luvra

Na internetu i društvenim mrežama pojavio se novi, usporeni snimak koji prikazuje filmsko bjekstvo dvojice pljačkaša nakon krađe nakita u vrijednosti od čak 88 miliona evra iz čuvenog muzeja Luvr.

Izvor: Shutterstock

Na snimku se vide dvojica muškaraca, od kojih je jedan bio u žutom reflektujućem prsluku, dok je drugi nosio kacigu. Oni su liftom za namještaj sišli iz galerije Apolo u muzeju.

Njihovo bjekstvo snimljeno je sa obližnjeg prozora muzeja i pogledom na Ke Fransoa Miteran, gdje su lopovi prethodno parkirali ukradeni kamion s 30-metarskim merdevinama i dizalicom za korpu, koju su koristili da pristupe galeriji na prvom spratu.

"Pojedinci su na skuterima," čuje se glas na snimku. Nekoliko sekundi kasnije, snimljeno je kako muškarci odlaze na dva skutera, čime je pljačka okončana.

The moment the thieves fled the Louvre was caught on camera!



The robbers left the museum using a lift and then escaped on scooters.pic.twitter.com/D3xVW8maHe — NEXTA (@nexta_tv)October 23, 2025

Francuski mediji procjenjuju da je cijela pljačka trajala manje od sedam minuta, s tim da su lopovi u samoj galeriji proveli tek četiri minute.

Ovaj slučaj, na kojem radi više od 100 istražioca, dobio je dodatnu dimenziju nakon što je direktorka Luvra, Lorans de Kar, pred senatorima priznala "strašan propust". Ona je potvrdila da je pokrivenost spoljnih zidova ogromne zgrade bezbjednosnim kamerama bila "izrazito nedovoljna", što je pljačkašima očigledno značajno olakšalo posao.