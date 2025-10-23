Turisti iz cijelog svijeta oduševljeni novom atrakcijom u Parizu: "Ovo je djelo vrhunskih profesionalaca" (Video)

Turisti iz cijelog svijeta dolaze u Pariz nakon pljačke koja se dogodila u mujezu Luvr, nepomično stoje ispred zgrade i fotografišu upravo ovo.

Pariz je dobio novu turističku atrakciju i to sasvim neočekivano. "A s naše desne strane", rekao je vodič sa broda koji krstari Senom, "Luvr, i prozor kroz koji su lopovi provalili da bi ukrali francuske dragulje".

Najposjećeniji muzej na svijetu ponovo je otvoren u srijedu, po prvi put otkako je banda od četiri muškarca u nedjelju provalila u njegovu Apolonovu galeriju i ukrala dragulje iz Napoleonove ere u vrijednosti od 88 miliona evra, u najdrskijoj pljački u Francuskoj u posljednjih nekoliko decenija. Duge kolone su se protezale kroz Napoleonski dvor, glavno dvorište muzeja, i ispred čuvene staklene piramide na ulazu, dok su posjetioci strpljivo čekali da obiđu 33.000 eksponata, skulptura, umjetničkih predmeta, slika i crteža.

S druge strane ulice, na obali rijeke Sene, okupila se manja, ali živahnija grupa radoznalih ljudi koji su zurili u visoki prozor djelimično zaklonjen crnim zavjesama. "Nevjerovatno", rekla je Alida, turistkinja iz holandskog mjesta Blarikum, koja je u Parizu sa mužem Mahielom.

"Izgleda tako jednostavno. Da se ovo desilo u filmu, ljudi bi rekli: ‘Kakav dosadan scenario".

Dvojica lopova, obučena u reflektujuće prsluke kao da su građevinski radnici, koristila su teleskopsku merdevinu i platformu za podizanje namještaja da se popnu do prozora, razbila ga, a zatim brusilicama otvorila dvije vitrine sa nakitom. Onda su pobjegli na dva motocikla, odnoseći osam komada nakita, među njima i ogrlicu od smaragda i dijamanata koju je Napoleon I poklonio svojoj drugoj supruzi Mariji Luiz, kao i dijademu ukrašenu dijamantima koja je pripadala carici Eugeniji, supruzi Napoleona III.

"Sve djeluje nestvarno. Pomisliš, Luvr, dom Mona Lize, mora da je najzaštićenije mjesto na svijetu. A izgleda da nije", rekla je Fani iz Limoža, koja je sa suprugom Vensanom i dvoje djece došla u Pariz tokom raspusta.

Vensan je istakao profesionalnost čitave operacije:

"Pogledajte tu fasadu, ima stotine prozora. Oni su tačno znali koji da odaberu. Završili su sve za oko četiri minuta. Znali su šta rade. Iako spektakularna, pljačka nije bila sasvim iznenađenje. Gotovo je nemoguće u potpunosti zaštititi ovako ogroman javni prostor, desetine hiljada kvadratnih metara, milioni posjetilaca… Nije lako", dodao je

Turisti iz Filadelfije, Pamela, Tom i Tim, bili su jednako impresionirani preciznošću pljačke.

"Ovo je djelo vrhunskih profesionalaca", rekao je Tom.

"Baš kao u filmu, kao Afera Tomas Kraun", dodala je Pamela.

"Gotovo previše savršeno", zaključio je Tim.

Apolonova galerija ostala je zatvorena u srijedu, zaklonjena sivim panelima dok su istražitelji pretraživali prostor u potrazi za tragovima koji bi mogli da ih odvedu do pljačkaša. Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Ninez izjavio je da istraga napreduje i da više od stotinu istražitelja radi na slučaju.

"Uvjeren sam da ćemo pronaći počinioce", rekao je u srijedu.

U međuvremenu, usljed optužbi da su smanjenje osoblja i budžeta uticali na bezbjednost, direktor Luvra moraće da odgovara pred senatorima, dok je predsjednik Emanuel Makron naložio "ubrzanje" planiranih poboljšanja bezbjednosti.

