Vrijednost opljačkanog nakita iz Luvra procijenjena na 88 miliona evra

Šteta nastala pljačkom pariskog muzeja Luvr procjenjuje se na 88 miliona evra, saopštila je pariski tužilac Lora Beko.

Luvr je zatvoren 19. oktobra nakon što je maskirana banda usred dana opljačkala jednu od njegovih galerija.

Lopovi, opremljeni električnim alatima, provalili su u Luvr oko 9.30 časova i za samo sedam minuta odnijeli osam vrijednih dragulja francuskih vladara.

Francuski mediji prenijeli su da je grupa maskiranih muškaraca provalila u muzej koristeći platformu kamiona kojom su se podigli do Apolonove galerije.