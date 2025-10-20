logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luvr ipak zatvoren i danas, iako je bilo najavljeno drugačije 1

Luvr ipak zatvoren i danas, iako je bilo najavljeno drugačije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Pariski muzej Luvr danas će biti zatvoren za posjetioce iako je prethodno najavljeno da će dio postavke biti otvoren za javnost, rekao je jedan od zaposlenih u Muzeju.

Luvr ponovo otvorena za posjetioce Izvor: Shutterstock

"Uprava je odlučila da muzej danas bude zatvoren. Otvaranje danas ne bi bilo praktično", rekao je zaposleni u Muzeju agenciji RIA Novosti.

Podsjećamo, Luvr se juče našao na meti lopova koji su opljačkali Apolonovu galeriju, u kojoj se čuva dragocjena kolekcija nakita nekadašnje francuske kraljevske porodice.

Apolonova galerija u Luvru poznata je po bogato oslikanom plafonu, remek djelima velikih umjetnika, ali i po izložbi kraljevskih dragulja i dijamanata.

Tokom provale ukradeno je osam od 23 komada nakita, koji je, kako je navedeno, neprocjenjiv za kulturno nasljeđe.

Pariski tužičac Lor Beku izjavila je da postoje dvije teorije u vezi sa pljačkom - da su dragulji ukradeni po narudžbini ili u svrhu pranja novca.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je uvjeren da će kraljevski nakit biti pronađen i da će počinioci biti izvedeni pred lice pravde. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

luvr pljačka

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Nedostupan za posjetioce, ali veoma dostupan za lopove

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ