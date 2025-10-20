Luvr ipak zatvoren i danas, iako je bilo najavljeno drugačije

Pariski muzej Luvr danas će biti zatvoren za posjetioce iako je prethodno najavljeno da će dio postavke biti otvoren za javnost, rekao je jedan od zaposlenih u Muzeju.

Izvor: Shutterstock

"Uprava je odlučila da muzej danas bude zatvoren. Otvaranje danas ne bi bilo praktično", rekao je zaposleni u Muzeju agenciji RIA Novosti.

Podsjećamo, Luvr se juče našao na meti lopova koji su opljačkali Apolonovu galeriju, u kojoj se čuva dragocjena kolekcija nakita nekadašnje francuske kraljevske porodice.

Apolonova galerija u Luvru poznata je po bogato oslikanom plafonu, remek djelima velikih umjetnika, ali i po izložbi kraljevskih dragulja i dijamanata.

Tokom provale ukradeno je osam od 23 komada nakita, koji je, kako je navedeno, neprocjenjiv za kulturno nasljeđe.

Pariski tužičac Lor Beku izjavila je da postoje dvije teorije u vezi sa pljačkom - da su dragulji ukradeni po narudžbini ili u svrhu pranja novca.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je uvjeren da će kraljevski nakit biti pronađen i da će počinioci biti izvedeni pred lice pravde.

(Srna)