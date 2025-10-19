Filmska pljačka Luvra trajala 7 minuta: Pljačkašima ispadali dragulji dok su bježali po Parizu?

Jedan od ukradenih dragulja iz Luvra navodno je pronađen ispred čuvenog muzeja u Parizu, javlja Le Parisien.

Prema informacijama medija, izgleda da je u pitanju kruna carice Evgenije, koja je bila polomljena. Sumnja se da je nakit ispao kriminalcima tokom bjekstva, ali to nije zvanično potvrđeno.

Pljačka izvršena za 7 minuta

Na Frans Interu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez govorio je o velikoj pljački.

"Lopovi su jutros ušli u muzej Luvr spolja koristeći dizalicu i ukrali nakit neprocjenjive vrijednosti", rekao je Nunjez.

Nunjez je ovo nazvao velikom pljačkom i dodao da je akcija trajala sedam minuta.

"Očigledno je postojao tim koji je obavio izviđanje", rekao je ministar i dodao da su prozori isječeni "flopi diskom".

"Bilo je neophodno evakuisati ljude prvenstveno da bi se sačuvali tragovi i naznake kako bi istražitelji mogli mirno da rade. Evakuacija javnosti je prošla bez incidenata", dodao je on.

Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posjetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posjetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.

Blokiran saobraćaj, turisti u šoku

Saobraćaj je blokiran oko piramide Luvr. Kapije na strani Sene su zatvorene. Turisti ne mogu da uđu u muzej, a mnogi nisu ni znali šta se dešava u muzeju.

"Šta se dešava?", pitala je jedna turistkinja. Policajka joj je navodno odgovorila da "čita vijesti".

