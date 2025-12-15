Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo Beograđanke Ane Volš: Porota donijela odluku, prijeti mu doživotna robija

Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo prvog stepena.

Izvor: twitter/JulianneLimaTV/Instagaram/anawalshe

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena u slučaju smrti Beograđanke Ane Volš, prenosi "WHDH". Očekuje se da on bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

On je, da podsjetimo, optužen za ubistvo svoje supruge Ane Volš 1. januara 2023. godine. Porota je započela vjećanje u petak, a on na poslednjem suđenju nije svjedočio i njegovi advokati takođe nisu iznosili odbranu.

Ko je Ana Volš?

Da podsjetimo, Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu Anu Volš, porijeklom iz Beograda. Kao mogući motiv zločina navodi se da je Ana navodno imala ljubavnu aferu prema jednoj verziji, dok druga glasi da ju je Brajan ubio navodno zbog novca.